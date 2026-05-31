Nem hitt a szemének Rácz Jenő: David Beckhammel és Roberto Carlosszal fotózkodott

Felejthetetlen élményben volt része Rácz Jenőnek a szombati Bajnokok Ligája-döntőn, amelynek a budapesti Puskás Aréna adott otthont. A sztárséf a helyszínről több fotót is megosztott közösségi oldalán, amelyek láttán a rajongók azonnal irigykedni kezdtek.

Rácz Jenő világsztárokkal találkozott Fotó: Nagy Zoltán/Metropol

Szerencsés napja volt Rácz Jenőnek

Rácz Jenő már a mérkőzés előtt megmutatta követőinek, hogy a helyszínen tartózkodik. Az egyik fotón a még szinte teljesen üres stadion lelátói láthatók. A nap azonban ennél is emlékezetesebben alakult. A séfnek ugyanis sikerült közös fotót készítenie a brazil futball egyik legnagyobb legendájával, Roberto Carlosszal.

A rajongók azonban még ennél is jobban felkapták a fejüket egy másik Instargram-poszt miatt. Rácz Jenő ugyanis nem mással pózolt mosolyogva, mint a világ egyik legismertebb futballsztárjával, David Beckhammel. A közös fotó pillanatok alatt nagy sikert aratott, és rengeteg komment érkezett a bejegyzés alá.

A követők közül sokan azt írták, hogy szinte minden futballrajongó álma lenne egyetlen napon találkozni Roberto Carlosszal és David Beckhammel, nemhogy közös fotót készíteni velük. Többen gratuláltak a séfnek, és megjegyezték, milyen szerencsés, hogy két olyan játékos társaságában lehetett, akik generációk kedvencei lettek.