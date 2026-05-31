Három tökéletes jóslat után újra megszólalt a vb‑jós - szerinte ez a csapat lesz az idei bajnok

Egy vb-jós, aki a legutóbbi négy futball‑torna győztese közül hármat helyesen megjósolt, most elárulta, kit tart esélyesnek az idei nyári bajnokságon.

Vajon melyik csapat emelheti a magasba a vb-trófeát? Fotó: Freepik

Lassan minden figyelem az Egyesült Államokra, Mexikóra és Kanadára irányul a 2026‑os FIFA‑világbajnokság miatt. A torna június 11‑én rajtol Mexikó és Dél‑Afrika mérkőzésével Mexikóvárosban, míg Los Angelesben az Egyesült Államok egy nappal később játssza első meccsét Paraguay ellen.

De vajon a végén melyik csapat emelheti a magasba a vb-trófeát?

Erre a kérdésre nehéz választ adni, mindenkinek megvannak a maga kedvencei, de vb-jós elég határozott jövendölést adott.

A brazil Michael Bruno helyesen jósolta meg, hogy Spanyolország nyeri a 2010-es világbajnokságot, Németország győz hazájában 2014-ben, és Franciaország fogja felemelni a kupát Oroszországban 2018-ban. A 2022-es katari döntő során azonban Bruno ismét Franciaország győzelmét jósolta, de végül Argentína nyert.

A brazil médium most megjósolta, hogy szerinte ki nyeri a 2026-os világbajnokságot. Úgy gondolja, hogy Cristiano Ronaldo és Portugália júliusban megnyeri első világbajnokságát New Yorkban.

2022 óta jósolom a most következő győztest. Azóta azt állítom, hogy Portugália lesz a világbajnok

- tette hozzá.

Bruno mindeközben azt jósolja, hogy Argentína a negyeddöntőben kiesve nem fogja megvédeni a címét, míg szerinte Brazília is korán kiesik. „Nem hiszem, hogy Neymar 100%-ig játékképes lenne ezen a világbajnokságon, és ha mégis játszik, a válogatott még az elődöntő előtt kiesik, mert a csapat körülötte fog forogni, megismételve a 2022-es taktikai hibát” - idézte szavait az Unilad.