Esélye sem volt, nem utazik a vb-re a Fradi focistája

A támadó utoljára áprilisban lépett pályára. Franko Kovacevic a világbajnokság helyett egészen máshova utazott.

Létrehozva: 2026.05.24. 08:30
Noha nagymamája révén akár magyar állampolgárságot is kaphat, sosem játszana a válogatottunkban a Fradi csatára. Franko Kovacevic korábban kijelentette, bár van magyar útlevele, a szíve Horvátországé, válogatott szinten csakis a horvátokat segítené. Zlatko Dalic szövetségi kapitány jelölte is a csapat márciusi, bő keretébe, s még az sem volt elképzelhetetlen, hogy a gólerős csatár ott legyen a foci-vb-n. Ez több okból sem valósulhat meg.

Franko Kovacevic Varga Barnabás pótlására érkezett a Fradiba Fotó: Mediaworks

Kovacevic végül nem került be a horvátok keretébe, igaz, április óta meccset sem játszott. Április 26-án, a Paks elleni bajnokin sérülés miatt kellett lecserélni, azóta a keretbe sem fért oda. Jelenleg pedig családjával vakációzik, az Instagram-oldala szerint Dél-Koreában piheni ki a szezon fáradalmait. 

Franko Kovacevic: két csapattal két kupa

A támadó idén januárban érkezett a Ferencváros csapatába a Celjétől. A szlovénokkal utólag bajnok lett, a Ferencvárossal pedig kupagyőztes. Elmondása szerint ez élete legjobb szezonja, s ennél is csak jobb jöhet.

 

