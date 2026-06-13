Orbán Viktor: na, húzzunk bele!

Még a bejáratnál sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor, majd belépett az épületbe. S hogy odabent mi történt? Arról külön kis videó került ki a Fidesz elnökének Facebook-oldalára.

Sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor a Fidesz Kongresszus előtt – rengetegen voltak kíváncsiak rá (Fotó: Magyar Nemzet)

Na, húzzunk bele! Kezdünk

– írta a videó mellé Orbán Viktor.