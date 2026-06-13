Orbán Viktor: na, húzzunk bele!
Így kezdődött a Fidesz Kongresszus – videó.
Még a bejáratnál sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor, majd belépett az épületbe. S hogy odabent mi történt? Arról külön kis videó került ki a Fidesz elnökének Facebook-oldalára.
Na, húzzunk bele! Kezdünk
– írta a videó mellé Orbán Viktor.
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