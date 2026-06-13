Kucsera Gábor felesége felismerhetetlen lett: Tápai Szabina videón mutatta meg új külsejét

Tápai Szabina és Kucsera Gábor az ország legismertebb házaspárjai közé tartoznak, akiket természetesen sokan felismernek az utcán is. A két sportoló a közösségi oldalán gyakran enged betekintést az életébe, legyen szó bármilyen apró mindennapi dologról. Tápai Szabina új videója most azonban alaposan meglepte a rajongókat, ugyanis olyan külsőt villantott, amivel csaknem fel sem ismernénk, ha nem tudnánk, hogy ki van a videón. Mutatjuk!

Kucsera Gábor gyermekei anyja, Tápai Szabina szőke hajjal vált ismertté

(Fotó: Instagram)

Tápai Szabina fiatalon döntött úgy, hogy természetes barna tincseit szőkén kezdi viselni, így már sportolóként is világos frizurával hódított. Amikor megismerte Kucsera Gábort, majd összeházasodtak és családot alapítottak, végig a szőke különböző árnyalatait hordta. Most azonban egy igen váratlan döntést hozott, és leváltotta a már-már ikonikusnak számító hajkoronát. A sztáranyuka egy videóban mutatta meg az átalakulást, és bizony szinte felismerhetetlen lett ezzel az új, barna hajszínnel.

Plot twist: a szőke ment, a barna visszatért! Én teljesen beleszerettem az új-régi hajamba, de most rajtatok a sor!

– írta Tápai Szabina Facebook-oldalán, ahol a követői véleményére is nagyon kíváncsi volt.

Tápai Szabina gyerekei reakcióját ugyan egyelőre nem leplezte le, de valószínűleg ők is meglepődnek majd az elképesztő átalakulás láttán

(Fotó: Facebook)

Tápai Szabina haja igen megosztóvá vált

Az egykori sportoló követői között akadnak bőven, akik egyszerűen imádják az új megjelenését, de sokan erősítik azt a tábort is, akik szerint öregíti ez az új szín. Abban viszont mindenki egyetért, hogy szinte felismerhetetlenné tette a váltás.

Szerintem sokkal karakteresebb az arcod a barnával, viszont eskü, elmegyek melletted az utcán

– írta egy rajongója.

„Jobb ez a barna, jobban kiemeli a szemeidet” – fűzte hozzá még valaki.

„Ez öregít, a szőke a tuti!” – jelentette ki egy másik felhasználó.

A szőke fiatalosabb, ezzel olyan, mintha 10 évvel idősebb lennél

– értett egyet egy újabb kommentelő. De persze mindez mit sem számít, hiszen a sztáranyuka láthatóan nagyon jól érzi magát a bőrében, és bizonyára Tápai Szabina férje, Kucsera Gábor is éppen annyira odáig van gyermekei anyjáért így, mint szőke hajkoronával.