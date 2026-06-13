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Kucsera Gábor felesége felismerhetetlen lett: Tápai Szabina videón mutatta meg új külsejét

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Az egykori kézilabdázót már jó néhány műsorban láthatták a rajongók, sőt a közösségi oldalain is gyakran bepillantást enged az életébe, ám úgy tűnik, mostantól az utcán nem sokan ismerik majd fel. Tápai Szabina videóban mutatta meg, ahogy egyik pillanatról a másikra teljesen átalakult.

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Szerző: Niki
Létrehozva: 2026.06.13. 12:30
Tápai Szabina átalakulás Kucsera Gábor hajfestés

Tápai Szabina és Kucsera Gábor az ország legismertebb házaspárjai közé tartoznak, akiket természetesen sokan felismernek az utcán is. A két sportoló a közösségi oldalán gyakran enged betekintést az életébe, legyen szó bármilyen apró mindennapi dologról. Tápai Szabina új videója most azonban alaposan meglepte a rajongókat, ugyanis olyan külsőt villantott, amivel csaknem fel sem ismernénk, ha nem tudnánk, hogy ki van a videón. Mutatjuk!

Tápai Szabina már nagyon régóta nem változtatott a külsején.
Kucsera Gábor gyermekei anyja, Tápai Szabina szőke hajjal vált ismertté 
(Fotó: Instagram)

Tápai Szabina fiatalon döntött úgy, hogy természetes barna tincseit szőkén kezdi viselni, így már sportolóként is világos frizurával hódított. Amikor megismerte Kucsera Gábort, majd összeházasodtak és családot alapítottak, végig a szőke különböző árnyalatait hordta. Most azonban egy igen váratlan döntést hozott, és leváltotta a már-már ikonikusnak számító hajkoronát. A sztáranyuka egy videóban mutatta meg az átalakulást, és bizony szinte felismerhetetlen lett ezzel az új, barna hajszínnel.

Plot twist: a szőke ment, a barna visszatért! Én teljesen beleszerettem az új-régi hajamba, de most rajtatok a sor!

 – írta Tápai Szabina Facebook-oldalán, ahol a követői véleményére is nagyon kíváncsi volt.

Tápai Szabina haja teljesen barna lett.
Tápai Szabina gyerekei reakcióját ugyan egyelőre nem leplezte le, de valószínűleg ők is meglepődnek majd az elképesztő átalakulás láttán
 (Fotó: Facebook)

Tápai Szabina haja igen megosztóvá vált

Az egykori sportoló követői között akadnak bőven, akik egyszerűen imádják az új megjelenését, de sokan erősítik azt a tábort is, akik szerint öregíti ez az új szín. Abban viszont mindenki egyetért, hogy szinte felismerhetetlenné tette a váltás.

Szerintem sokkal karakteresebb az arcod a barnával, viszont eskü, elmegyek melletted az utcán

– írta egy rajongója.

„Jobb ez a barna, jobban kiemeli a szemeidet” – fűzte hozzá még valaki.

„Ez öregít, a szőke a tuti!” – jelentette ki egy másik felhasználó.

A szőke fiatalosabb, ezzel olyan, mintha 10 évvel idősebb lennél

– értett egyet egy újabb kommentelő. De persze mindez mit sem számít, hiszen a sztáranyuka láthatóan nagyon jól érzi magát a bőrében, és bizonyára Tápai Szabina férje, Kucsera Gábor is éppen annyira odáig van gyermekei anyjáért így, mint szőke hajkoronával.

 

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