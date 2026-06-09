„Tudom, mit jelent egy jó tábor” – a Kucsera–Tápai házaspár három gyerekének is kezdődik a szünidő
Kucsera Gábor és Tápai Szabina három gyermeket nevel, számukra is kihívás a nyári szünet megszervezése. A Millenárison tartott Élménynapon nyilatkoztak a Metropolnak, ahol hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására gyűjtött az Ökumenikus Segélyszervezet.
A Tápai Szabina és Kucsera Gábor sportoló házaspár együtt játszott a gyerekekkel a Millenárison azon az Élménynapon, amire a 35 éves Ökumenikus Segélyszervezet vidéki intézményeiből és azok látóköréből hívtak meg rászoruló gyerekeket. A résztvevők találkozhattak a HUNOR kutatóűrhajósaival, Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával, majd bejárták a HUNIVERZUM interaktív kiállítást is.
A budapesti Millenáris Parkban tartott rendezvényen bajnok sportolókkal és ismert színészekkel közös kreatív csoportfoglalkozásokon és játékos feladatokon szerezhettek nyárindító élményeket az általános iskolás korú gyerekek. A segélyszervezet ismert önkéntesei közül jelen volt és a gyermekfoglalkozásokba bekapcsolódott Kucsera Gábor kétszeres világbajnok magyar kajakozó, olimpikon, Tápai Szabina EHF kupa-győztes magyar kézilabdázó, Kardos Eszter, Mezei Léda, Szabó Erika és Trokán Anna színésznők, valamint Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. A rendezvény során egy különleges fényinstallációt is alkottak a résztvevők, fényrudakból rakva ki a 1353-as adományvonal számait.
Tápai Szabina és férje, Kucsera Gábor maguk is 3 gyermek szülei, tisztában vannak azzal, mit jelent egy jó nyári tábor vagy akár csak egy közös játék élménye.
Három gyermekünk van: Bence 13, Milla 7 és fél, Bella pedig 5 éves, úgyhogy tudjuk, mit jelent egy jó nyári tábor, és abszolút szívesen csatlakozunk mindenhez, ahol a gyerekeknek tudunk egy kis élményt szerezni. Nem áll tőlünk távol a játék, én régebben még táboroztattam is, sőt a gyerekeink is részt vettek ezekben a táborokban. Jó volt nekünk is kicsit gyereknek lenni ma megint!
– osztotta meg velünk gondolatait és érzéseit Kucsera Gábor.
A Millenáris Élménynapon köszönthettük először Gáncs Kristófot, mint az idén 35 éves Ökumenikus Segélyszervezet elnökét.
18 éve már, hogy kékben látom a világot, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársaként. E közel 7000 nap alatt számtalan árnyalatát ismerhettem meg a kéknek. Sötét árnyalatokat: megrendítő emberi sorsokat közel és távol. És világosakat: a bajba került embert megtartó hihetetlen erőt, a határokat átlépő emberi jóságot. A létrafokokon egyenként lépegetve egyre nagyobb rálátásom lett a csodára, ahogy az összefogás erejével a világos árnyalatok győzni tudnak a sötétek felett. Sokszínű kapcsolódás, koncentrikus körökben, munkatársakkal, önkéntesekkel, partnerekkel. 18 év telt el folyamatos tanulással vezetőimtől, terepen dolgozóktól. Közben felnőttem én is, egy udvarias gyerek múltkor magázódva kérte a labdát a játszótéren… A 2026. május 27-i közgyűlés megerősítő döntésével most új szakasz kezdődik az Ökumenikus Segélyszervezet elnökeként. Köszönöm az alapítók, munkatársak és támogatók bizalmát. Folytassuk együtt az összefogás erejével, felekezeteken, szektorokon, generációkon és politikai szekértáborokon felülemelkedve
– fogalmazott az elnök, aki a segélyszervezet közösségépítő munkájának szakmai elismeréseként idén is a kommunikációs szakemberek top 50 listáján szerepel – egyedüliként a nonprofit szektorból.
Gáncs Kristóf elnök kiemelte: közeleg a vakáció, minden gyerek és szülő a szünidei programokat tervezgeti.
Sok fiatal számára azonban ez a tétlenség, az elkallódás időszaka is lehet. Táborok tekintetében mára hatalmas a kínálat, azonban nem minden program ad az élmény mellé hasznos tudást is. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatását tűzte ki célul. A hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeikhez szabott tábori élmények és fejlesztő programok új lendületet adnak felzárkózásukhoz. Az egész éven át zajló Kapaszkodó program rendszeres foglalkozásaival együtt esélyt kínálnak a felzárkózásukhoz
– tájékoztatott az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, aki mindenkit arra biztatott, hogy csatlakozzon.
Az adománygyűjtéshez mindenki tud csatlakozni
Várják mindenki csatlakozását a nyári táborok megvalósításához a 1353-as adományvonal hívásával (500 Ft/hívás), bankkártyával egyszeri alkalommal vagy rendszeresen a segelyszervezet.hu oldalon. Banki átutalással a 11705008-20464565 számlaszámra lehet adományt utalni, a célt (Kapaszkodó) megjelölve a megjegyzés rovatban.
Semmi sem teszi elfogadhatóvá az erőszakot – Merjünk segítséget kérni
Az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesekkel, szakemberekkel és kreatív eszközökkel jelen volt a 31. ALDI Női Futógálán is, ahol a kapcsolati erőszak elleni küzdelem fontosságára hívta fel a figyelmet. A szeretet nem árt jelmondatukkal arra kívántak rávilágítani, hogy egy kapcsolatban semmi nem teszi elfogadhatóvá az erőszakot, van segítség, és arra biztatnak minden érintettet, hogy merjenek segítséget kérni!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre