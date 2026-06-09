„Tudom, mit jelent egy jó tábor” – a Kucsera–Tápai házaspár három gyerekének is kezdődik a szünidő

A Tápai Szabina és Kucsera Gábor sportoló házaspár együtt játszott a gyerekekkel a Millenárison azon az Élménynapon, amire a 35 éves Ökumenikus Segélyszervezet vidéki intézményeiből és azok látóköréből hívtak meg rászoruló gyerekeket. A résztvevők találkozhattak a HUNOR kutatóűrhajósaival, Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával, majd bejárták a HUNIVERZUM interaktív kiállítást is.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor is játszott a gyerekekkel. Itt Szabina pacsizik egy kislánnyal (Fotó: Fodor Erika)

A budapesti Millenáris Parkban tartott rendezvényen bajnok sportolókkal és ismert színészekkel közös kreatív csoportfoglalkozásokon és játékos feladatokon szerezhettek nyárindító élményeket az általános iskolás korú gyerekek. A segélyszervezet ismert önkéntesei közül jelen volt és a gyermekfoglalkozásokba bekapcsolódott Kucsera Gábor kétszeres világbajnok magyar kajakozó, olimpikon, Tápai Szabina EHF kupa-győztes magyar kézilabdázó, Kardos Eszter, Mezei Léda, Szabó Erika és Trokán Anna színésznők, valamint Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. A rendezvény során egy különleges fényinstallációt is alkottak a résztvevők, fényrudakból rakva ki a 1353-as adományvonal számait.

Önfeledt játék a Millenáris Parkban a nyári táborra hangolódva (Fotó: Fodor Erika)

Tápai Szabina és férje, Kucsera Gábor maguk is 3 gyermek szülei, tisztában vannak azzal, mit jelent egy jó nyári tábor vagy akár csak egy közös játék élménye.

Három gyermekünk van: Bence 13, Milla 7 és fél, Bella pedig 5 éves, úgyhogy tudjuk, mit jelent egy jó nyári tábor, és abszolút szívesen csatlakozunk mindenhez, ahol a gyerekeknek tudunk egy kis élményt szerezni. Nem áll tőlünk távol a játék, én régebben még táboroztattam is, sőt a gyerekeink is részt vettek ezekben a táborokban. Jó volt nekünk is kicsit gyereknek lenni ma megint!

– osztotta meg velünk gondolatait és érzéseit Kucsera Gábor.

♬ eredeti hang - fodorerikastory @fodorerikastory A Kucsera Gábor- Tápai Szabina házaspár 3 gyermekük mellett tudják, mennyire fontos a nyári tábor és a közös játék élménye. Az idén 35 éves Ökumenikus Segélyszervezet önkénteseiként ök is részt vesznek a Kapaszkodó Program rászoruló gyermekek nyári táboroztatásához való adománygyűjtésében. A 1353-as szám hívásával 500 forinttal bárki segíthet. #1353

A Millenáris Élménynapon köszönthettük először Gáncs Kristófot, mint az idén 35 éves Ökumenikus Segélyszervezet elnökét.

18 éve már, hogy kékben látom a világot, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársaként. E közel 7000 nap alatt számtalan árnyalatát ismerhettem meg a kéknek. Sötét árnyalatokat: megrendítő emberi sorsokat közel és távol. És világosakat: a bajba került embert megtartó hihetetlen erőt, a határokat átlépő emberi jóságot. A létrafokokon egyenként lépegetve egyre nagyobb rálátásom lett a csodára, ahogy az összefogás erejével a világos árnyalatok győzni tudnak a sötétek felett. Sokszínű kapcsolódás, koncentrikus körökben, munkatársakkal, önkéntesekkel, partnerekkel. 18 év telt el folyamatos tanulással vezetőimtől, terepen dolgozóktól. Közben felnőttem én is, egy udvarias gyerek múltkor magázódva kérte a labdát a játszótéren… A 2026. május 27-i közgyűlés megerősítő döntésével most új szakasz kezdődik az Ökumenikus Segélyszervezet elnökeként. Köszönöm az alapítók, munkatársak és támogatók bizalmát. Folytassuk együtt az összefogás erejével, felekezeteken, szektorokon, generációkon és politikai szekértáborokon felülemelkedve

– fogalmazott az elnök, aki a segélyszervezet közösségépítő munkájának szakmai elismeréseként idén is a kommunikációs szakemberek top 50 listáján szerepel – egyedüliként a nonprofit szektorból.