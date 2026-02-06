Rekord összegű támogatást fordíthat a rászorulók javára az Ökumenikus Segélyszervezet - Hála a példaértékű összefogásnak!
A csapatmunkának és az összefogásnak köszönhetően 400 millió forint gyűlt össze. Ebből egész évben tudja támogatni az Ökumenikus Segélyszervezet a bajbajutottakat.
Rekordösszegű adomány gyűlt össze az Ökumenikus Segélyszervezet 30. Adventi Adománygyűjtésén, amelyhez több mint 600 ezren csatlakoztak, Lévai Anikó és Kovács Koko István jószolgálati nagykövetekkel az élen nagyvállalatok, magánszemélyek, közismert előadóművészek, olimpikonok, közéleti személyiségek és önkéntesek profi és lelkes hada mellett többek között a brit nagykövet is. Ennek köszönhetően három évtizedes története során az eddigi legnagyobb mértékű, több mint 400 millió forint pénzadomány gyűlt össze, amelyet az ünnepi segélyakciókon túl a rászorulókért és a bajbajutottakért végzett egész éves munkájára fordítja az Ökumenikus Segélyszervezet.
A Vörösmarty téri Gerbeaud Kávéház és Cukrászdában tartotta az Ökumenikus Segélyszervezet 30. Adventi Adománygyűjtésének kezdő eseményét, a közös mézeskalácsszívek díszítését, és ugyanitt ünnepelték a rekordösszegű támogatást hozó akció sikerét is. A rendezvényen Gáncs Kristóf ügyvezető igazgató köszönetet mondott minden partnerüknek és adományozónak a támogatásért.
A kiharapott mézeskalácsszívet ábrázoló köszönő plakettek átadásába bekapcsolódott Kovács Koko István jószolgálati nagykövet, jelen volt az Ökumenikus Segélyszervezet több ismert önkéntese, köztük Trokán Anna, Katus Attila, a Mihályfi Luca-Hegyes Bertalan páros és a felhívást támogató több vállalat képviselője.
Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan a mézeskalácsszívek díszítésében, a Segélyszervezet ételosztásában is részt vett. Most, a sikeres gyűjtés után megosztották örömüket.
Nagyon nagy dolognak tartjuk, hogy ebben mi is részt vehettünk. Nekünk nagyon sokat adott, hogy másoknak segíthetünk, reméljük, hogy a példánkon felbuzdulva mások is csatlakoznak és megtapasztalják ennek örömét
- számolt be Luca és Berci.
Összefutottunk Trokán Annával is, aki ugyancsak díszítette a mézeskalácsszíveket, de nő létére derekasan cipelte és rakta be egy rászoruló család fészerébe az Ökumenikus Segélyszervezet által kiszállított tűzifát is.
Hozzá vagyok szokva, bírom a férfimunkát, apa mellett nőttünk fel. Más háza táján mindig könnyebben megy a munka, otthon, a sajátomban nehezebben kezdek hozzá. Másnak segíteni, ez erőt ad nekem is, meg csapatban dolgozni jó. Régen az emberek összefogtak és segítettek egymásnak, ez jó dolog
- mesélte Anna még a fahordás közben, miközben éneklésre szerette volna buzdítani a vele együtt önkénteskedő Vastag Csabát, hogy még vidámabban menjen a munka.
A "csapatmunka", az összefogás erejét hangsúlyozta Gáncs Kristóf is. Elmondta, hogy a minden eddiginél jobb eredménnyel zárult összefogás azt mutatja: a segélyszervezet szolidáris közössége erős és érti, hogy rászoruló embertársaink számára hatékony segítséget nyújtani csak együtt sikerülhet.
Ezúttal is kettős céllal hirdettük meg az adventi összefogást: hogy rászorulók ezreinek tegyük szebbé az ünnepet, és hogy a következő év hétköznapjaiban is folytatni tudjuk a nélkülözők és bajbajutottak támogatását, kitörési pontokat kínálva a szegénységből
- tájékoztatott az ügyvezető igazgató, akit Niszkács Annával együtt kérdeztünk a Gerbeau-val kötött együttműködés első gyümölcséről.
A vendégeink visszajelzése nagyon pozitív, szép számmal fogytak az adománygyűjtéshez felajánlott termékeink. Ami nekem személyesen is nagyon fontos, hogy a mi csapatunk is nagyon erőteljesen megmozdult és a szívükön viselik a segélyszervezet által támogatottak sorsát. Számomra ez az igazi nyereség ebből az együttműködésből
- árulta el Niszkács Anna, a Gerbeaud ügyvezetője.
Édes együttműködést kötöttek a Gerbeaud Kávéházzal
Niszkács Anna, a Gerbeaud Gasztronómia Kft. ügyvezető tulajdonosa és Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója örömmel osztotta meg a Metropollal, hogy idén ősszel hároméves stratégiai együttműködést indítottak a Kapaszkodó program támogatására. Az Adventi Adománygyűjtésben a Gerbeaud-kekszválogatás és a tejcsokoládé sópehellyel jótékonysági termékek árából 500 Ft ugyancsak a rászorulókhoz került.
Így jött össze a 400 millió Ft
A 1353-as adományvonalon érkezett 115.792.000 forintnyi felajánlással, a Tesco áruházi adománykuponos gyűjtés során összegyűlt 107.100.000 forinttal, valamint a magán- és vállalati befizetések 177.936.648 forint adományával a 30. Adventi Adománygyűjtés során összesen 400.828.648 forint felajánlás érkezett.
Megnyílt az új gyermekfejlesztő és terápiás központ
Az Ökumenikus Segélyszervezet már az év elején újabb intézményt nyitott a rászoruló családok számára. A Szerencsejáték Zrt. támogatásával megnyílt az Ökumenikus Segélyszervezet új gyermekfejlesztő és terápiás központja, a miskolci Kapaszkodó Fejlesztőház. A beruházás hosszú távon hozzájárul a térségben élő gyermekek és fiatalok fejlesztéséhez. A több mint 350 négyzetméter alapterületű intézmény a korai életkorban megkezdett fejlesztési folyamat biztosítása érdekében magasan képzett, egymás munkájára építő szakemberekkel dolgozik együtt: TSMT terapeuta, logopédus, Dévény terapeuta, autizmus-specifikus gyógypedagógus, pszichopedagógus, korai fejlesztéssel foglalkozó szakember segíti a gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztését. Az intézmény lefedi a mozgás, a beszéd, a tanulási és a szociális fejlődés támogatásához szükséges főbb szakterületeket. Az Ökumenikus Segélyszervezet jövőképe, hogy a működési modell az ország más pontjain is elérhetővé váljon a Szerencsejáték Zrt. támogatásával, és egy egységes szakmai szemlélet mentén működő országos hálózat jöjjön létre.
Az Ökumenikus Segélyszervezet évente 10 ezer rászorulónak segítenek 500 intézményben
Az Ökumenikus Segélyszervezet évente közel 10 ezer rászoruló számára nyújt folyamatos segítséget több mint félszáz hazai intézményében. Ezen felül Országos Segélyközpontjukba megközelítőleg 60 ezer megkeresés érkezik évente, melyek harmadát konkrét segítségnyújtással, sokat pedig tanácsadással válaszolnak meg. Több mint 300 családnak nyújtanak biztonságos otthont átmeneti lakhatási gondjaik idején, mely több mint 500 gyermek számára jelenti egyúttal azt, hogy együtt maradhatnak a szüleikkel. Évente több mint 300 ezer adag melegételt osztanak ki, Kapaszkodó programjuk keretében országosan 3600 rászoruló gyermek felzárkózását segítik, 1000-nél is több hajléktalannak, illetve 1000 szenvedélybeteg számára nyújtanak rendszeres, átfogó segítséget.
