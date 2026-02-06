Rekord összegű támogatást fordíthat a rászorulók javára az Ökumenikus Segélyszervezet - Hála a példaértékű összefogásnak!

Rekordösszegű adomány gyűlt össze az Ökumenikus Segélyszervezet 30. Adventi Adománygyűjtésén, amelyhez több mint 600 ezren csatlakoztak, Lévai Anikó és Kovács Koko István jószolgálati nagykövetekkel az élen nagyvállalatok, magánszemélyek, közismert előadóművészek, olimpikonok, közéleti személyiségek és önkéntesek profi és lelkes hada mellett többek között a brit nagykövet is. Ennek köszönhetően három évtizedes története során az eddigi legnagyobb mértékű, több mint 400 millió forint pénzadomány gyűlt össze, amelyet az ünnepi segélyakciókon túl a rászorulókért és a bajbajutottakért végzett egész éves munkájára fordítja az Ökumenikus Segélyszervezet.

A rekord összegű támogatást köszönte meg az Ökumenikus Segélyszervezet csapata (Fotó: fodor Erika)

A Vörösmarty téri Gerbeaud Kávéház és Cukrászdában tartotta az Ökumenikus Segélyszervezet 30. Adventi Adománygyűjtésének kezdő eseményét, a közös mézeskalácsszívek díszítését, és ugyanitt ünnepelték a rekordösszegű támogatást hozó akció sikerét is. A rendezvényen Gáncs Kristóf ügyvezető igazgató köszönetet mondott minden partnerüknek és adományozónak a támogatásért.

Gáncs Kristóf és Kovács Koko István köszönetet mondott mindenkinek a példaértékű összefogásért és a rekord összegű támogatásért (Fotó: Fodor Erika)

A kiharapott mézeskalácsszívet ábrázoló köszönő plakettek átadásába bekapcsolódott Kovács Koko István jószolgálati nagykövet, jelen volt az Ökumenikus Segélyszervezet több ismert önkéntese, köztük Trokán Anna, Katus Attila, a Mihályfi Luca-Hegyes Bertalan páros és a felhívást támogató több vállalat képviselője.

Szeretet.éhség mézeskalácsszív-díszítés Berki Krisztiánnal, Lékai Mátéval, Kovács Koko Istvánnal és Katus Attilával (Fotó: Fodor Erika)

Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan a mézeskalácsszívek díszítésében, a Segélyszervezet ételosztásában is részt vett. Most, a sikeres gyűjtés után megosztották örömüket.

Nagyon nagy dolognak tartjuk, hogy ebben mi is részt vehettünk. Nekünk nagyon sokat adott, hogy másoknak segíthetünk, reméljük, hogy a példánkon felbuzdulva mások is csatlakoznak és megtapasztalják ennek örömét

- számolt be Luca és Berci.

@fodorerikastory A Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan énekes-táncos páros is önkénteskedett az Ökumenikus Segélyszervezet 30. Adventi Adománygyűjtésében. ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Összefutottunk Trokán Annával is, aki ugyancsak díszítette a mézeskalácsszíveket, de nő létére derekasan cipelte és rakta be egy rászoruló család fészerébe az Ökumenikus Segélyszervezet által kiszállított tűzifát is.

Hozzá vagyok szokva, bírom a férfimunkát, apa mellett nőttünk fel. Más háza táján mindig könnyebben megy a munka, otthon, a sajátomban nehezebben kezdek hozzá. Másnak segíteni, ez erőt ad nekem is, meg csapatban dolgozni jó. Régen az emberek összefogtak és segítettek egymásnak, ez jó dolog

- mesélte Anna még a fahordás közben, miközben éneklésre szerette volna buzdítani a vele együtt önkénteskedő Vastag Csabát, hogy még vidámabban menjen a munka.