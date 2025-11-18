Akcióban az Ökumenikus Segélyszervezet szupercsapata, te is csatlakozhatsz

A már jól ismert ÉTELT az éhezőknek, OTTHONT az otthontalanoknak, ESÉLYT az esélyteleneknek mottóval 30. Adventi Adománygyűjtését tartja az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt 3 évtized alatt Magyarország legnagyobb ünnepi összefogásává vált kezdeményezés részeként megszervezett hagyományos közösségi eseményen számos ismert önkéntes, munkatárs, illetve vállalati partner képviselője több száz mézeskalács szívvel díszítette föl a 1353-as adományvonalat megformáló óriásszámokat.

Cselekvő szeretetakcióban az Ökumenikus Segélyszervezet Adventi Adománygyűjtését szervező csapat (Fotó: Fodor Erika)

Az akcióval az adományozási lehetőségek azon legegyszerűbb formájára hívták föl a figyelmet, ahol tárcsázásonként 500 forinttal lehet támogatni a szervezetnek a rászoruló családok tízezreit segítő, egész éves munkáját.

Munkában a Mihályfi-Hegyes és a Vastag páros (Fotó: Fodor erika)

A rendezvényen az Ökumenikus Segélyszervezet ismert önkéntes közösségének tagjai közül jelen volt Kovács Koko István olimpiai bajnok ökölvívó, a Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető-színésznő, Katus Attila sportaerobik világbajnok, Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Pigniczki Fanni világbajnoki bronzérmes ritmikus tornász, Mihályfi Luca énekesnő és Hegyes Bertalan versenytáncos, Vastag Csaba énekes és Vastagné Domján Evelin, valamint Kardos Eszter, Trokán Anna, Mezei Léda és Szabó Erika színésznők, Szőke Gábor Miklós szobrászművész, Iszak Eszter, Rátonyi Krisztina és Vitányi Judit televíziós műsorvezetők, Regán Lili lemezlovas.

Több száz mézeskalács szívet díszítettek a sztárok, önkéntesek (Fotó: Fodor Erika)

Mihályi Luca Hegyes Bertalannal érkezett, aki elmondta: örömmel csatlakozott Lucához és szerinte elég ügyesen veszi a mézeskalács-díszítés akadályait, de ha valahol elakadna, számíthat Lucára, mint stylist. Lucától megtudtuk, hogy ő már régen elhatározta, ha országos ismertséget szerez, szeretné arra használni a nevét, hogy jó ügyek mellé áll. Ilyen az Ökumenikus Segélyszervezet minden tevékenysége. Az énekes-táncos páros a segélyszervezet kék színét használta a díszítéshez.

Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász 13 éve vesz részt önkéntesként a segélyszervezet munkájában. Idén „egy régi pillanatát” festette fel az általa díszített mézeskalács szívre.