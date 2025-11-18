Akcióban az Ökumenikus Segélyszervezet szupercsapata, te is csatlakozhatsz
Olimpiai bajnokok, sztársportolók, színészek, énekesek, műsorvezetők, munkatársak, adománygyűjtő partnerek és önkéntesek hada segített a mézeskalácsszívek díszítésében. Az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése elindult, a 1353-as szám tárcsázásával 500 forinttal mi is támogathatjuk a jó ügyet.
A már jól ismert ÉTELT az éhezőknek, OTTHONT az otthontalanoknak, ESÉLYT az esélyteleneknek mottóval 30. Adventi Adománygyűjtését tartja az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt 3 évtized alatt Magyarország legnagyobb ünnepi összefogásává vált kezdeményezés részeként megszervezett hagyományos közösségi eseményen számos ismert önkéntes, munkatárs, illetve vállalati partner képviselője több száz mézeskalács szívvel díszítette föl a 1353-as adományvonalat megformáló óriásszámokat.
Az akcióval az adományozási lehetőségek azon legegyszerűbb formájára hívták föl a figyelmet, ahol tárcsázásonként 500 forinttal lehet támogatni a szervezetnek a rászoruló családok tízezreit segítő, egész éves munkáját.
A rendezvényen az Ökumenikus Segélyszervezet ismert önkéntes közösségének tagjai közül jelen volt Kovács Koko István olimpiai bajnok ökölvívó, a Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető-színésznő, Katus Attila sportaerobik világbajnok, Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Pigniczki Fanni világbajnoki bronzérmes ritmikus tornász, Mihályfi Luca énekesnő és Hegyes Bertalan versenytáncos, Vastag Csaba énekes és Vastagné Domján Evelin, valamint Kardos Eszter, Trokán Anna, Mezei Léda és Szabó Erika színésznők, Szőke Gábor Miklós szobrászművész, Iszak Eszter, Rátonyi Krisztina és Vitányi Judit televíziós műsorvezetők, Regán Lili lemezlovas.
Mihályi Luca Hegyes Bertalannal érkezett, aki elmondta: örömmel csatlakozott Lucához és szerinte elég ügyesen veszi a mézeskalács-díszítés akadályait, de ha valahol elakadna, számíthat Lucára, mint stylist. Lucától megtudtuk, hogy ő már régen elhatározta, ha országos ismertséget szerez, szeretné arra használni a nevét, hogy jó ügyek mellé áll. Ilyen az Ökumenikus Segélyszervezet minden tevékenysége. Az énekes-táncos páros a segélyszervezet kék színét használta a díszítéshez.
Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász 13 éve vesz részt önkéntesként a segélyszervezet munkájában. Idén „egy régi pillanatát” festette fel az általa díszített mézeskalács szívre.
A Vörösmarty téri Gerbaud Caféban tartott programon, a mézeskalács szívek díszítése után a tornász bajnok egy áfonyás sajttorta-kocka elfogyasztása közben azt is elárulta, mennyit edz még manapság.
A sztárok mellett akadt egy 5 éves lelkes önkéntes is Janka személyében, akit a 14 éve önkéntesként segítő édesanyja hozott el, mint ügyes segítőt, a mézeskalács szívek díszítéséhez.
Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta: harminc évvel ezelőtt néhány üres persellyel és az emberi jóságba vetett hittel indították útjára adventi felhívásukat. Egy maroknyi kék pólós csapat reménye az volt, hogy lesznek, akik a saját tökéletes karácsonyukon túl készek tenni másokért, a nélkülözőkért és a bajbajutottakért. Az Adventi Adománygyűjtés mára Magyarország legnagyobb ünnepi összefogásává vált, melynek szimbóluma, a szeretet.éhség. mézeskalácsszív most magyarok százezrei számára jelent egyet a karácsony egyik legfontosabb üzenetével: a cselekvő szeretettel, a hiányt szenvedők támogatásával.
A nehéz helyzetben élő rászoruló családok segítése érdekében most is széleskörű összefogásra van szükség. A jelen lévő ismert közéleti személyiségek és partnerek sokasága azt szimbolizálja, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet egy közösség, amely az összefogás erejével tud segíteni a rászoruló családokon. Az Adventi Adománygyűjtés célja nem egy egyszeri ajándékozás csupán, az ünnepi segélyakciókon túlmutatóan azért gyűjt pénzadományt, hogy jövőre is egész évben ott lehessen a nélkülözők és bajbajutottak mellett
– hívta fel a figyelmet Gáncs Kristóf. Az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója hozzátette, intézményeik nélkülöző és krízishelyzetbe került családok ezreit segítik az év 365 napján ételt, otthont, esélyt adva a rászorulóknak.
Így tudunk mi is csatlakozni az Ökumenikus Segélyszervezet akciójához
A 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve sms-enként 500 forintot lehet adományozni.
Aki rendelkezik bankkártyával, a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat, de természetesen továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is.
A segélyszervezet az Advent Bazilika rendezvénysorozat helyszínén állított fel Adománypontot, ahol önkéntesek fogadják a pénzadományt a látogatóktól. A helyszínen lehetőség nyílik arra is, hogy megismerkedjenek a segélyszervezet munkájával, az adományboltban pedig a segélyszervezet intézményeiben készült ajándéktárgyak vásárlásával lehet segíteni.
Az ország bármelyik Tesco áruházának vevői 300 forintos adománykuponok vásárlásával támogathatják az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját december 31-ig. A nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokba dobott vagy csekken felajánlott adománnyal is hozzá lehet járulni a segélyszervezet munkájához.
Gerbeaud: édes együttműködés a Vörösmarty téren
Niszkács Anna, a Gerbeaud Gasztronómia Kft. ügyvezető tulajdonosa és Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója örömmel osztotta meg a Metropollal, hogy idén ősszel hároméves stratégiai együttműködést indítottak a Kapaszkodó program támogatására. Az Adventi Adománygyűjtésben a Gerbeaud-kekszválogatás és a tejcsokoládé sópehellyel jótékonysági termékek árából 500 Ft ugyancsak a rászorulókhoz kerül.
MÖS Adománypont a Bazilikánál
Megnyitotta Adománypontját az Ökumenikus Segélyszervezet az Advent Bazilika rendezvénysorozat helyszínén. A számos alkalommal Európa legjobb vásárának választott, ünnepi hangulatú találkozásoknak és élményeknek helyet adó Szent István téren lehetőség van a szervezet munkájának megismerésére és a karitatív szervezet által egész évben segített rászorulók támogatására is. A december 22-ig nyitva tartó Adománypont idén is két házikóból áll: egy jótékonysági termékeket kínáló Adományboltból és egy mézeskalácsszív Sütödéből, ahol az önkéntesek folyamatosan készítik az adománygyűjtés szimbólumát, hogy azokkal köszönjék meg az adományozók perselybe dobott, vagy a HelloPay bankkártyás terminálnál nyújtott támogatását.
HelloPay „borravaló”
Nemcsak az Adományponton, hanem a vásár egész területén lehet csatlakozni az Ökumenikus Segélyszervezet Adventi Adománygyűjtéséhez. Aki az árusoknál, illetve vendéglátó standoknál bankkártyával fizet, annak a HelloPay fizetési rendszere felkínálja a borravaló adás lehetőségét 0-20% között. A kiválasztott borravaló összegének 30%-át az Ökumenikus Segélyszervezet kapja meg, amit az rászoruló családok, gyermekek megsegítésére fordít.
Kézműves tárgyak a bajba jutottaktól
Az Adományboltban megvásárolható kézműves ajándéktárgyakat az teszi igazán egyedivé, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet intézményeiben élő, bajbajutott családok, gyermekek vagy éppen a szervezet egyéb intézményeiben segítséghez jutók készítették őket. Az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei mindenkit szeretettel – és mézeskalács szívvel – várnak az Adományponton, aki személyesen kíván csatlakozni az ünnepi összefogáshoz! Az első időszakban a segélyszervezet ismert önkéntesei, olimpiai bajnokok, világbajnok sportolók, színészek, énekesek, szobrászművész, műsorvezetők által készített mézeskalácsok közül lehet választani!
Palackot mosolyra visszaváltó!
Hátrányos helyzetű családok és gyermekek támogatásához járulhat hozzá július elseje óta az is, aki a REpont automatáknál az adományozás lehetőségét választja. A Mosolyra váltó programban eddig beérkezett felajánlások összértéke meghaladja a 87 millió forintot, mely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt programjait segíti majd. Az ünnepek közeledtével a MOHU mindenkit arra biztat, hogy visszaváltáskor ajánlja fel jótékony célra a palackok után járó összeget.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre