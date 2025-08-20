Jótékony célokat segítenek a palackvisszaváltók

A hazai lakosság egyre nagyobb része dönt úgy, hogy az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszerében visszajáró pénzt nem vásárolja le, illetve nem utaltatja a bankszámlájára, hanem jótékony célra fordítja. Júliusig több mint 230 millió forint gyűlt így össze, amely a REpont rendszer által támogatott három gyermekgyógyászati intézménybe jut el. Azonos összeget kap a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikája és a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza.

A gyűjtés folyamatos, a kedvezményezettek köre pedig július 1-jén megváltozott. A visszaváltási díj akkortól fél éven át felajánlható a hátrányos helyzetű családokat és gyermekeket támogató szervezeteknek az automatákon keresztül. Ezen adományok három országos segélyszervezethez – a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz, az Magyar Ökumenikus Segélyszervezethez és a Magyar Vöröskereszthez jutnak, akik a forrást a gyermek- és családvédelmi programjaik során használják fel. Az adományozás rendkívül egyszerű: a visszaváltó automatán elég egyetlen gombot megnyomni.

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet: innovatív gyermekbaleseti központ létesül

A REpont adományprogram a gyermekbaleseti osztály komplex átalakítását és egy speciális igényekre szabott, csecsemőbarát nappali egység kialakítását teszi lehetővé a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet számára – erre Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa mutatott rá a támogatás júliusi átvételekor. Elmondta, hogy az intézet az ország legnagyobb gyermekbaleseti és sürgősségi központja, ahol évente 46 000 balesetet szenvedett gyermek közel 3500 műtéti beavatkozása történik. A támogatás felhasználásával egy olyan új, modern, innovatív gyermekbaleseti központot kívánnak létrehozni, amelyben a csecsemőket, a gyermekeket, a fiatalokat és a sportolókat a különböző korosztályoknak megfelelő, eltérő igényeik szerinti környezetben, személyre szabott, professzionális megoldással tudják gyógyítani és ápolni. Olyan központban, amelyben a digitalizáció is jelen van nemcsak a műtétek utáni betegmonitorozásában és az ápolásban, hanem az első mozdulatokat, az első lépéseket segítő technikákban, és ahol a környezet is segít enyhíteni a balesetekből adódó sokkhatást és fájdalmakat. Köszönjük a lakosság felajánlásait, amivel minden palacknál gondoltak ránk, amivel segítik a gyermekek országos szintű gyógyítását, s hogy partnerként tekintenek ránk a jövőbe mutató fejlesztések támogatásával” – köszönte meg.