Kíméletlen rabló garázdálkodott Szentesen: még a gipszelt kezű áldozatát sem sajnálta meg

Drogmámorban úszva fosztogatta áldozatait egy férfi Szentesen, aki gátlástalanságát bizonyítva még egy sérült, védekezésre képtelen embert is megtámadott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 12:44
Megdöbbentő részleteket közölt a Szentesi Járási Ügyészség egy tavalyi bűncselekmény-sorozat kapcsán. A vádirat szerint egy férfi módszeresen károsította meg a helyieket, és a gátlástalansága nem ismert határokat: még egy láthatóan sérült áldozatot is fizikai erőszakkal kényszerített értékei átadására. A támadó a bűncselekmények idején kábítószer hatása alatt állt, ami még kiszámíthatatlanabbá tette az ámokfutását.

A kábítószer hatása alatt álló támadó még a begipszelt kezű áldozatát sem kímélte az autóbusz-állomás közelében Fotó: Ügyészség

Esélyt sem adott a sérült férfinak

A delmagyar.hu cikke szerint az elkövető tavaly szeptemberben, a szentesi autóbusz-állomáson kezdte meg a fosztogatást. Előbb egy gyanútlan utast vert át azzal a szöveggel, hogy csak a menetrendet szeretné megnézni, majd a kezébe kapott telefonnal egyszerűen elszaladt.

Alig egy órával később azonban már szintet lépett az agresszióban, egy helyi iskola előtt várakozó, begipszelt kezű férfit szemelt ki magának. Miután az áldozat nem adott neki pénzt, a rabló hátracsavarta a férfi ép kezét. A fájdalmat és kiszolgáltatottságot kihasználva kikényszerítette a pénztárcáját, majd a készpénzt kivéve a földre hajította azt.

Sorozatos bűnök és a kábítószer árnyéka

Nem ez volt az egyetlen esete: a nyomozás feltárta, hogy korábban egy csongrádi nyaralóból is ellopott egy értékes hangszórót. A rendőrségi elfogás után elvégzett tesztek igazolták, hogy a férfi drogfogyasztó, a bűncselekményeket bódult állapotban követte el.

Az ügyészség bűncselekmény elhárítására korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablással, lopással és kábítószer-birtoklással vádolja a férfit. A támadó jelenleg is letartóztatásban várja a Szentesi Járásbíróság döntését, ahol hamarosan ítélet születik az ügyében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
