A Kutyapárt engedélyezné a drogfogyasztást és a termesztést is

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Gulyás Mártonnál járt Nagy Dávid, a Kétfarkú Kutya Párt listavezetője, ahol bődületes dolgot ejtett ki a száján. Amikor a Partizán műsorvezetője arról kérdezte a politikust, hogy ők miből tervezik növelni a magyar állam bevételeit megválasztásuk esetén, akkor Nagy Dávid nemes egyszerűséggel rávágta, hogy tömeges marihuánatermesztéssel, aminek szerinte a szegények lehetnének a termesztői. A döbbenetes kijelentésre Menczer Tamás is reagált.

A Kutyapárt legalizálná a drogtermesztését. Fotó: mw

A Kutyapárt csak a drogból nem csinál viccet, azt komolyan veszik

Engedélyeznék a fogyasztást és a termesztést is. A körzetemben, Pátyon baj van, megjelentek a drogkereskedők (részletek kommentben), én hajtóvadászatot indítottam ellenük. De vajon a kutyapárt jelöltje, Fodor Bettina hova áll, a kábítószer-kereskedők vagy az áldozatok mellé?

– háborodott fel Menczer Tamás közösségi oldalán.