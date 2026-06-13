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Kapott egy utolsó esélyt a súlyosbeteg kislány: Életmentő szervátültetést végeztek el rajta

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A beteg gyerek leukémiával küzdött a műtétje előtt.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 19:00
beteg gyerek transzplantáció leukémia

Megható fordulatot vett a kilencéves Florrie Bark története, aki hosszú küzdelem után sikeres tüdőátültetésen esett át. A bátor kislány 2024-ben Anglia szívébe lopta magát, amikor elnyerte a Nagy Britannia Büszkesége díjat, most pedig végre olyan egyszerű dolgokról álmodozhat, amelyek sok gyermek számára magától értetődőek: táncolni, bújócskázni és játszani a barátaival.

A kislány súlyos leukémia miatt szorult a szervátültetésre
A kislánynak sürgős transzplantációra volt szüksége   
  Fotó: Freepik - illusztráció

A kislány súlyos leukémia miatt szorult a szervátültetésre

Nagyon várom, hogy újra táncolhassak, játszhassak az unokatestvéreimmel és több időt tölthessek a barátaimmal. Alig várom, hogy olyan dolgokat csinálhassak, amiket korábban nem tudtam

 – mondta izgatottan.

Florrie mindössze hatéves volt, amikor akut mieloid leukémiát diagnosztizáltak nála. A kislány azonban nemcsak a betegséggel harcolt elképesztő kitartással, hanem másokon is igyekezett segíteni. Szüleivel együtt aktívan részt vett jótékonysági kezdeményezésekben, és történetével rengeteg embert inspirált.

A rák elleni küzdelem során csontvelő-átültetésre volt szüksége, amely ugyan sikeres volt, de később súlyos szövődmények alakultak ki, és Florrie tüdeje egyre rosszabb állapotba került. Végül csak egy életmentő tüdőtranszplantáció jelenthetett számára esélyt.

A család 18 hónapot töltött várólistán, miközben a kislány állapota folyamatosan romlott. Tüdőkapacitása mindössze 25 százalékra csökkent, és már oxigénpótlásra szorult. Amikor áprilisban megérkezett a hívás, hogy találtak megfelelő donort, mindenki tudta, hogy ez lehet az utolsó esély.

A csaknem 10 órás műtét szerencsére sikeresen zajlott. Florrie hihetetlen gyorsasággal kezdett felépülni, két nappal később már lekerülhetett a lélegeztetőgépről, néhány nappal később pedig már felült és sétálni is tudott. Florrie ma rákmentesen éli az életetét.

A kislány időközben a közösségi médiában is sokak példaképévé vált. Szívmelengető videóiban rendszeresen bátorít más beteg gyerekeket és családjaikat, és több mint 433 ezer követőt szerezett, írja a Mirror.

@prideofbritain

Our little bundle of joy, Florrie Bark, telling us where she plans on keeping her Pride of Britain trophy 😂🏆💜 #prideofbritain #prideofbritainawards #fyp #foryoupage

♬ original sound - Pride of Britain

 

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