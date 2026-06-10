Elhunyt a sportoló, akit visszavonulásra kényszerítettek rákja miatt

Sajnálatos módon elhunyt a futballista, akit miután csontrákkal diagnosztizáltak visszavonulásra kényszerítettek. Ben Aziz Zagre, Burkina Faso-i labdarúgó, aki több európai klubban is játszott, 2025 óta küzdött rákkal

Elhunyt a csontrákkal küzdő sportoló / Fotó: rawpixel.com / Chanikarn Thongsupa / Freepik - illusztráció

Elhunyt a sportoló, egy évvel visszavonulása után

A 27 éves védő, aki mindössze egyszer lépett pályára Burkina Faso színeiben, korábban a dán Esbjerg, a portugál Vitória Sport Clube, a kazah Kaisar, valamint az orosz FC Shinnik Jaroszlavl csapatában játszott.

2025-ben elvileg kemoterápiás kezelésen esett át, ami egy évvel meghosszabbította az életét. Ben Aziz Zagre-nek emellett idén áprilisban lábműtétje is volt Európában. Az orosz Match TV magazin beszámolója szerint Bennek mindkét lábát amputálták, hogy meghosszabbítsák az életét.

Dmitry Szelyuk - a kiadvány ügynöke - szerint a drasztikus lépések nem segítettek a védőn, de a kemoterápia lehetővé tette, hogy Ben otthon, szerettei körében haljon meg.

Mindent megtettünk, hogy segítsünk Bennek; kemoterápiás kezelésen esett át. Egy évig bírta, de hála Istennek legalább hazaért, és szerettei körében halt meg. Odáig fajulhatott volna a dolog, hogy Zagre egyszerűen nem jutott volna el Burkina Fasóba

- idézi a Daily Star. Hozzátette, hogy kedves ember volt, később minden bizonnyal sokkal nagyobb sikereket ért volna el.

Dmitry Selyuk azt is bírálta, hogy az oroszországi orvosok állítólag azt mondták neki és Bennek, hogy „minden rendben van”, és nincs rákja. Csak mikor a csontközpontba utalták derült ki az igazság. „Utána Németországba és Portugáliába vittem, ahol kemoterápiás kezelésen esett át – ez egy évvel meghosszabbította az életét. A lábait amputálták, de ez sem segített” - mondja az ügynöke.

A Burkina Faso-i válogatott azóta megerősítette a védő szomorú halálhírét, és tisztelettel adózott az emlékének. A Fehéroroszország elleni minszki mérkőzésük előtt egyperces néma csenddel adóztak előtte. A Vitória Sport Clube közleményben búcsúztatta a játékost.