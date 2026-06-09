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Már a 63. kemoterápiás kezelésére készül a nagybeteg Zsapka László

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Hatvankét kemoterápiás kezelésen van túl a korábbi labdarúgó-játékvezető. Zsapka László szervezete annyira legyengül egy-egy kezelés után, hogy néhány napra kerekesszékbe kényszerül.

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Szerző: B.
Létrehozva: 2026.06.09. 19:30
tüdőrák labdarúgó-játékvezető kemoterápia

Három nap alatt változott meg Zsapka László élete, aki 1983-tól tizenöt éven keresztül volt labdarúgó-játékvezető. Az orvosok tüdőrákot állapítottak meg nála, azóta már a hatvanharmadik kemoterápiás kezelésére készül.

Zsapka László egykori labdarúgó-játékvezető 62 kemoterápiás kezelésen esett át
A tüdőrákkal küzdő Zsapka László egykori labdarúgó-játékvezető már 62 kemoterápiás kezelésen esett át
Fotó: Pexels

Zsapka László tüdőrákkal küzd

Zsapka László tizenöt éven keresztül volt játékvezető, aztán elszakadt a labdarúgástól, ám amikor 2022 nyarán kiderült a betegsége és egy év után jobban lett, eldöntötte: elkezd mérkőzésekre járni, mert ki tudja, mennyi ideje van még hátra.

2022 júniusában három nap alatt változott meg az életem, amikor tüdőrákot állapítottak meg nálam az orvosok. Azóta hatvankét kemoterápiás kezelésen vagyok túl, hamarosan kapom a hatvanharmadikat

– mesélte a sportszelet-online.hu-nak az egykori játékvezető, aki élőben tekintette meg a Pest Vármegyei Kupa-döntőt.

Zsapka László szervezetében két éve nincs változás, de megnyugtató lenne számára egy úgynevezett PET-CT-s vizsgálat, amely megállapítaná: javult, romlott vagy stagnál az állapota.

Korábban egy-egy kemoterápiás kezelés után öt-hat napig voltam rosszul, most már két hétig. Olyankor a párom segít mindenben. Öltöztet, mosdat, etet, hadd ne részletezzem. Kezelés után még kerekesszékbe is kényszerülök néhány napra, annyira legyengül a szervezetem

– nyilatkozta a korábbi labdarúgó-játékvezető, akinek a mérkőzések egyfajta gyógyírt jelentenek. Úgy fogalmazott, négy éve küzd a kórral, ezzel kel és fekszik, de a meccsek idejére legalább elfelejtheti a betegségét.

 

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