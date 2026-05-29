Azt hitték, menopauza - kiderült, hogy sokkal súlyosabb diagnózis áll a tünetek hátterében

Azt hitte, csak a menopauza okozza tüneteit. Végül kiderült a diagnózis, amely az egész életét megváltoztatta.

A 51 éves Kim Oakhill élete egyik pillanatról a másikra változott meg, amikor egyik éjszaka elkezdett izzadni és hőhullámok törtek rá. Kezdetben az orvosok perimenopauzára gyanakodtak, így hormonpótló tablettát írtak fel neki, de sajnálatos módon semmit nem javított az állapotán. Később elkezdett köhögni, lábfájdalmai voltak és ekkor már többféle diagnózissal is dobálóztak az orvosok.

Végül CT-re küldték, hogy kizárjanak súlyosabb betegségeket.

Másnap reggelre közölték vele, hogy a vizsgálatok egy daganatot mutattak ki a jobb tüdejében, ami rákos. 2024-ben derült ki, hogy Kimnek 48 évesen negyedik stádiumú tüdőrákja van. A rák átterjedt a szíve és az agya nyálkahártyájára is, így az előrehaladott és műthetetlen lett.

„Megmutatták a jobb tüdőmben lévő elváltozást, valamint a tüdő és a szív körüli folyadékot. Azt vártam, hogy a vizsgálat után azt mondják, hogy új mellkasi fertőzés elleni gyógyszerre van szükségem – hihetetlen sokk volt” - mondta Kim. A háromgyermekes anya, aki a cambridgeshire-i Elyből származik, több intenzív, kemoterápiás kúrán esett át.

Áprilisban egyik kúra befejezése után közölték vele, miután kihullott a haja és mellékhatásoktól szenvedett, hogy már nem tudnak többet tenni. Miután utánaolvasott a betegségének, és azzal szembesült, hogy a várható élettartama kevesebb mint 12 hónap, Kim most 150 000 fontot gyűjt magánfinanszírozású, célzott kezelésre. Kim így nyilatkozott:

Egyszerűen pozitívnak kell maradnom a családom és saját magam miatt is

– idézi szavait a Mirror. Hozzátette, hogy teljesen felemészti őt betegsége és állapota, és szeretné eloszlatni a sztereotípiát, hogy aki tüdőrákos, az dohányzik, mivel sosem szívott egy szálat sem. Szerinte elég volt hozzá, hogy van tüdeje.