Egy évig figyelmen kívül hagytam a tüneteket, azt hittem, menopauza van, pedig rákos vagyok

A 46 éves nő kezdett szokatlan tüneteket tapasztalni, de kezdetben a változó kornak és a menopauzának tulajdonította őket. Nem menopauza volt. Jessica arra kérte a nőket, hogy figyeljenek a testükre.

Nem menopauza, rák Fotó: pexels

Nem menopauza volt, hanem előrehaladott rák

Csuromvizes voltam a pizsamámban és a lepedőmben – éjszakai izzadásom volt, amit a korom miatt esetleg a perimenopauzának/menopauzának tulajdonítottam

– mondta.

Jessica hónapokkal később is elhessegette aggodalmait, amikor is viszkető bőrt kezdett tapasztalni – amire, ismét úgy gondolta, van ésszerű magyarázat. Azt mondta: „Akkoriban éppen Montanából Texasba költöztünk, szóval azt gondoltam, hogy a másfajta víz lehet az oka. Szóval szűrőket tettem a zuhanyfejre – a viszketés nem változott. Aztán a mosószert cseréltem le – semmi nem változott. Újra azt gondoltam, talán a menopauza miatt van. Emellett megmagyarázhatatlan fogyást is tapasztaltam.”

Csak akkor jött rá Jessica, hogy valami komoly baj lehet, amikor talált egy „borsónyi” csomót a hónaljában. Jessica ezt mondta:

Ez már halálra rémített, és azonnal tudtam, hogy valami nincs rendben.

Majdnem egy évvel a tünetek kezdete után az orvosok vérvizsgálatokat rendeltek el, beleértve a hormonszintek mérését, mammográfiát és ultrahangvizsgálatot a csomón, mivel aggódtak, hogy Jessica mellrákban szenvedhet. Így emlékezett vissza: „Minden laboreredményem a normál tartományon belül volt.”

A hormonszintjeim nem mutattak semmilyen perimenopauza jelet, és a mammográfiám is tiszta volt.

2025 januárjában azonban az orvosok aggódtak a hónalj nyirokcsomóinak ultrahangvizsgálata miatt, és azt mondták neki, hogy három hónap múlva újra ellenőrzik a területet. 2025 márciusában megismételték az ultrahangvizsgálatot, és jelentős változásokat mutatott.

Egy vékonytűs biopszia megerősítette, hogy Jessicának follikuláris limfómája van, ami a nyirokrendszer rákos megbetegedése. Ezt mondta:

Amikor először megtudtam, mindenekelőtt szürreálisnak éreztem. Mintha Nem velem történne meg ez az egész, nem fogtam fel...

Jessica ezt mondta: „Több vizsgálaton is átestem, hogy megállapítsuk, mennyire terjedt el a betegség. Ezek között volt egy áramlási citometriás vérvizsgálat, egy csontvelő-biopszia és egy PET-vizsgálat. Ezek a vizsgálatok kimutatták, hogy a nyirokcsomók érintettek a nyakamban, mindkét hónaljamban, az aortám körül, a hasamban és az ágyékomban. A betegség szisztémás volt, így a véremben és a csontvelőmben is jelen volt, ami azt jelentette, hogy már a negyedik stádiumban vagyok.”