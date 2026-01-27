Egy évig figyelmen kívül hagytam a tüneteket, azt hittem, menopauza van, pedig rákos vagyok
Egy anyuka azt hitte, hogy a tünetei a menopauzával és a változó korral függnek össze, de azt mondták neki, hogy amit tapasztal, valójában egy halálos betegség jelei. Nem menopauza volt. Jessica Farrington hónapokig küzdött különféle problémákkal, többek között éjszakai izzadással, fáradtsággal és lefogyott, anélkül, hogy tudta volna, mit is jelentenek valójában ezek.
A 46 éves nő kezdett szokatlan tüneteket tapasztalni, de kezdetben a változó kornak és a menopauzának tulajdonította őket. Nem menopauza volt. Jessica arra kérte a nőket, hogy figyeljenek a testükre.
Nem menopauza volt, hanem előrehaladott rák
Csuromvizes voltam a pizsamámban és a lepedőmben – éjszakai izzadásom volt, amit a korom miatt esetleg a perimenopauzának/menopauzának tulajdonítottam
– mondta.
Jessica hónapokkal később is elhessegette aggodalmait, amikor is viszkető bőrt kezdett tapasztalni – amire, ismét úgy gondolta, van ésszerű magyarázat. Azt mondta: „Akkoriban éppen Montanából Texasba költöztünk, szóval azt gondoltam, hogy a másfajta víz lehet az oka. Szóval szűrőket tettem a zuhanyfejre – a viszketés nem változott. Aztán a mosószert cseréltem le – semmi nem változott. Újra azt gondoltam, talán a menopauza miatt van. Emellett megmagyarázhatatlan fogyást is tapasztaltam.”
Csak akkor jött rá Jessica, hogy valami komoly baj lehet, amikor talált egy „borsónyi” csomót a hónaljában. Jessica ezt mondta:
Ez már halálra rémített, és azonnal tudtam, hogy valami nincs rendben.
Majdnem egy évvel a tünetek kezdete után az orvosok vérvizsgálatokat rendeltek el, beleértve a hormonszintek mérését, mammográfiát és ultrahangvizsgálatot a csomón, mivel aggódtak, hogy Jessica mellrákban szenvedhet. Így emlékezett vissza: „Minden laboreredményem a normál tartományon belül volt.”
A hormonszintjeim nem mutattak semmilyen perimenopauza jelet, és a mammográfiám is tiszta volt.
2025 januárjában azonban az orvosok aggódtak a hónalj nyirokcsomóinak ultrahangvizsgálata miatt, és azt mondták neki, hogy három hónap múlva újra ellenőrzik a területet. 2025 márciusában megismételték az ultrahangvizsgálatot, és jelentős változásokat mutatott.
Egy vékonytűs biopszia megerősítette, hogy Jessicának follikuláris limfómája van, ami a nyirokrendszer rákos megbetegedése. Ezt mondta:
Amikor először megtudtam, mindenekelőtt szürreálisnak éreztem. Mintha Nem velem történne meg ez az egész, nem fogtam fel...
Jessica ezt mondta: „Több vizsgálaton is átestem, hogy megállapítsuk, mennyire terjedt el a betegség. Ezek között volt egy áramlási citometriás vérvizsgálat, egy csontvelő-biopszia és egy PET-vizsgálat. Ezek a vizsgálatok kimutatták, hogy a nyirokcsomók érintettek a nyakamban, mindkét hónaljamban, az aortám körül, a hasamban és az ágyékomban. A betegség szisztémás volt, így a véremben és a csontvelőmben is jelen volt, ami azt jelentette, hogy már a negyedik stádiumban vagyok.”
Jessica szigorú kezelési tervbe kezdett, amely kemoterápiát és immunterápiát is tartalmazott. Hat hónapon keresztül hathetente két egymást követő napon, kimerítő kezelésben részesült. Jessica ezt mondta: „A kezelés brutális volt."
Jessica most remisszióban van, gyógyul a betegségéből és fenntartó terápián vesz részt, ami két éven keresztül kéthavonta immunterápiát jelent.
„Már nem a produktivitás vagy a mérföldkövek alapján mérem az életet. A jelenlét alapján. A kapcsolatok alapján. A betegség rengeteg időt adott nekem az elmélkedésre…" - írja a Mirror.
