Harmonikus kapcsolatot szeretnél? Ezt a két dolgot csináld az ágyban

Az alváshiány, a nem megfelelő alvás és a nem a hálószobába és az ágyba való tevékenységek szépen lassan, mintegy csendes gyilkosként teszik tönkre a párkapcsolatunkat. Egy szakértő most felfedi azokat a trükköket, amelyekkel harmonikusabb teret alakíthatunk ki, illetve megosztja azt a csupán kettő dolgot, amelyre a hálószoba és az ágy valójában ki lett találva.

A „doomscrolling” nemcsak alváshiányhoz vezethet, de a párkapcsolat lassú romlását is előidézi

Alváshiány a párkapcsolat csendes gyilkosa

Rengeteg ötletünk támad, ha arra gondolunk, miket is lehet csinálni az ágyban: Sorozatmaratont tartani, vagy a megrendelt ételt itt elfogyasztani, ha igazi kényeztetésre vágyunk. Ugyan ezek a tevékenységek szórakoztatóak tudnak lenni, Dr. Wendy Troxel szerint a harmonikus párkapcsolat fenntartásának érdekében érdemes a hálószobai tevékenységeket lekorlátozni.

Dr. Wendy Troxel vezető kutatója a RAND Corporation-nek most tanácsokat oszt meg azzal kapcsolatban, hogy miként lehet feloldani a kapcsolatban felmerülő feszültségeket, ezért kell mindössze két dologra le redukálni az ágyban és a hálószobában végzett tevékenységeket. Nos, nem nehéz őket kitalálni, ugyanis a szexről és az alvásról van szó.

A kutató szerint érdemes elkerülni azokat a tevékenységeket, amelyek az egészségtelen alvás hozzávalói, példaként említette a „doomscrollingot”, avagy azt, amikor lefekvés előtt még a telefonunkat nyomkodjuk híreket és a közösségi médiát böngészve, ami valójában rettentő káros hatással van az alvás minőségére. „Ha valamelyikőtök ragaszkodik ahhoz, hogy a telefon a hálószobában legyen, akkor állítsatok fel szabályokat, például, hogy az ágyban ne legyen telefon. Az ágy ugyanis alvásra és szexre való” - mondja a szakértő.

Nem csak a telefon okoz a minőségromlást

A telefon mellett a másik legnagyobb probléma az eltérő alvási szokások: a pár egyik tagja korán kelő típus, míg a másik későn fekvő. A szakértő erre is szolgált tanáccsal: „A különböző ritmusban élő pároknak célszerű megpróbálni, hogy nyugodt, “levezető időt” töltsenek lefekvés előtt, mielőtt a koránkelő tag aludni megy. Az éjjeli bagoly is próbáljon meg későbbi, de természetes időpontban lefeküdni.”