RETRO RÁDIÓ

Harmonikus kapcsolatot szeretnél? Ezt a két dolgot csináld az ágyban

Minden párkapcsolatban vannak feszültségek. Az alváshiány is előhozhatja a problémákat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.14. 21:00
párkapcsolat alvásminőség harmónia

Az alváshiány, a nem megfelelő alvás és a nem a hálószobába és az ágyba való tevékenységek szépen lassan, mintegy csendes gyilkosként teszik tönkre a párkapcsolatunkat. Egy szakértő most felfedi azokat a trükköket, amelyekkel harmonikusabb teret alakíthatunk ki, illetve megosztja azt a csupán kettő dolgot, amelyre a hálószoba és az ágy valójában ki lett találva.

A „doomscrolling” nemcsak alváshiányhoz vezethet, de a párkapcsolat lassú romlását is előidézi
Illusztráció: Pexels

Alváshiány a párkapcsolat csendes gyilkosa

Rengeteg ötletünk támad, ha arra gondolunk, miket is lehet csinálni az ágyban: Sorozatmaratont tartani, vagy a megrendelt ételt itt elfogyasztani, ha igazi kényeztetésre vágyunk. Ugyan ezek a tevékenységek szórakoztatóak tudnak lenni, Dr. Wendy Troxel szerint a harmonikus párkapcsolat fenntartásának érdekében érdemes a hálószobai tevékenységeket lekorlátozni.  

Dr. Wendy Troxel vezető kutatója a RAND Corporation-nek most tanácsokat oszt meg azzal kapcsolatban, hogy miként lehet feloldani a kapcsolatban felmerülő feszültségeket, ezért kell mindössze két dologra le redukálni az ágyban és a hálószobában végzett tevékenységeket. Nos, nem nehéz őket kitalálni, ugyanis a szexről és az alvásról van szó. 

A kutató szerint érdemes elkerülni azokat a tevékenységeket, amelyek az egészségtelen alvás hozzávalói, példaként említette a „doomscrollingot”, avagy azt, amikor lefekvés előtt még a telefonunkat nyomkodjuk híreket és a közösségi médiát böngészve, ami valójában rettentő káros hatással van az alvás minőségére. „Ha valamelyikőtök ragaszkodik ahhoz, hogy a telefon a hálószobában legyen, akkor állítsatok fel szabályokat, például, hogy az ágyban ne legyen telefon. Az ágy ugyanis alvásra és szexre való” - mondja a szakértő. 

Nem csak a telefon okoz a minőségromlást

A telefon mellett a másik legnagyobb probléma az eltérő alvási szokások: a pár egyik tagja korán kelő típus, míg a másik későn fekvő. A szakértő erre is szolgált tanáccsal: „A különböző ritmusban élő pároknak célszerű megpróbálni, hogy nyugodt, “levezető időt” töltsenek lefekvés előtt, mielőtt a koránkelő tag aludni megy. Az éjjeli bagoly is próbáljon meg későbbi, de természetes időpontban lefeküdni.” 

Dr. Troxel kiemelten fontosnak tartja a jó alvási ritmus fenntartását, hiszen az alváshiány sokkal nagyobb problémákat tud okozni, mint az ingerlékenység. Az agyunk nem tudja megfelelően feldolgozni az érzelmeket, ezáltal ingerlékenyebbek lehetünk az átlagnál. A szakértő kutatásai kimutatták, hogy a rossz éjszakai alvás miatt a párok sokkal többet veszekednek, és kevésbé vannak összhangban a másikkal, a krónikus alvás zavar pedig teljesen tönkreteheti a kapcsolatot.

Az alvással nemcsak önmagunkról gondoskodunk, hanem a kapcsolatunk ápolásának is kulcsfontosságú eleme

- áll a Unilad cikkében

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
