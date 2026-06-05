Megrázó hír: Elhunyt a Buffy, a vámpírok réme sztárja

Anthony Head, a Buffy, a vámpírok réme és a Ted Lasso című sorozatok színésze 72 éves korában elhunyt, hat hónappal élettársa, a 61 éves Sarah Fisher halála után. A színész lányai, Emily és Daisy Head erősítették meg a fájdalmas hírt.

Anthony Head 72 éves volt

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Összetört szívvel búcsúznak lányai: elhunyt Anthony Head

„Nehéz szívvel jelentjük be rendkívüli édesapánk, Anthony Head halálát. Családja körében, békésen hunyt el a tüdőgyulladás szövődményei miatt” – áll a közleményben.

Anthony Head legismertebb szerepe Rupert Giles volt a Buffy, a vámpírok réme című sorozatban, aki Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) őrzője és apafigurája volt.

Lányai egy Facebook-bejegyzésben jelentették be halálát, így írva:

„Ez mindannyiunk számára hatalmas sokk, és szinte semmilyen előjel nélkül ért minket.”

Anthony Head lányai így folytatták szívszorító nyilatkozatukat:

Örökre megtiszteltetés és kiváltság lesz számunkra, hogy a lányai lehetünk, és hogy saját szemünkkel láthattuk, milyen hatással volt ő és munkássága oly sok emberre. Tudjuk, hogy barátai, kollégái és a műsorok rajongói mennyire fogják hiányolni őt, nagyon szerette a munkáját, és mindig hihetetlenül szerencsésnek tartotta magát, hogy több évtizedes karrierje során ilyen kivételesen tehetséges emberekkel dolgozhatott együtt ilyen csodálatos produkciókban.

„Fájdalmunk messze meghaladja azt az űrt, amelyet maga után hagyott, de tudjuk, hogy öröksége tovább él a sorozatokban, amelyekben szerepelt, és a közönségben, amely szereti őket. Milyen szerencsések vagyunk, hogy tudjuk, láthatjuk őt abban, amit szeretett, még akkor is, ha már nincs velünk. Kérjük, hogy ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben magánéletünket!”

Anthony Head legutóbbi szerepe a 2024-es A csaj, aki képben van című sorozatban volt, előtte pedig Rupert Manniont, Rebecca Welton (Hannah Waddingham) exférjét és az AFC Richmond egykori tulajdonosát alakította a Ted Lasso első három évadában.

A Merlin kalandjai, az Angolkák, a Bukott Angyalok és Az idegen voltak Anthony Head további jelentős szerepei a szakmában eltöltött közel 50 év során – számolt be róla a People.