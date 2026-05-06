Kiderült a Buffy, a vámpírok réme sztárjának, Nicholas Brendon halálának oka

Elhunyt a Buffy, a vámpírok réme, Nicholas Brendon. A színészt az otthonában érte a halál, akire a menedzsere és jó barátja talált rá a kanapéján fekve. A boncolás során megállapították, hogy mi okozta a halálát, amelyet most nyilvánosságra is hoztak.

Nyilvánosságra hozták Nicholas Brendon halálának hivatalos okát, a Buffy, a vámpírok réme sztárja március 20-án hunyt el Indianában. A színész halálát érmeszesedéssel és magas vérnyomással összefüggő szív- és érrendszeri betegség okozta. A boncolási jelentés szerint a halálához akut tüdőgyulladás, illetve egy korábbi infarktus is hozzájárult.

Az ilyen fajta szívbetegség során a tartósan magas vérnyomás károsítja az erek falát, amely felgyorsítja a plakkok lerakódását, végül pedig az erek beszűkülését eredményezi, amely nehezíti a vér áramlását. A boncolási jegyzőkönyvben jelezték, hogy Brendon jobb koszorúerében 90 százalékos elzáródás volt, amely végül a színész halálát okozta. Az állapotát az akkut tüdőgyulladás csak tovább fokozta, a betegség során ugyanis folyadék és genny halmozódik fel a tüdő léghólyagjaiban.

Todd Zeiner, Putmann megyei halottkém az alábbiakat nyilatkozta:

A boncolás egy jelentősen megnagyobbodott szívű férfit mutatott ki, súlyos szűkülettel a jobb koszorúérben, valamint közepes mértékű elváltozásokkal más artériákban, továbbá akut tüdőgyulladással és bélgyulladással.

Hozzátette, hogy utóbbi valószínűleg a szív eredetű sokk következménye volt.

Korábban is voltak panaszai, de nem akart kórházba menni

A színészre menedzsere és barátja, Theresa Fortier talált rá az otthonában a kanapéján alvó helyzetben. Reggel fél kilenc előtt értesítették a mentőket, de már csak a halálát tudták megállapítani, a halál időpontját reggel hat órára becsülték.

Brendont az utóbbi időben a beszámolók alapján erős köhögés gyötörte, rekedt hangon beszélt, és mellkasi fájdalmakra is panaszkodott. Azt javasolták neki, hogy menjen kórházba, de a színész visszautasította. A halottkém megállapította, hogy a színész hosszú ideje dohányzott. A hatóságok kizárták az idegenkezűség lehetőségét, nem találtak a helyszínen bűncselekményre utaló nyomokat.