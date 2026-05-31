Ben Stiller és felesége házassága a szakadék szélén állt – a járvány hozta újra közel őket egymáshoz
Christine Taylor szerint a járvány alatt együtt töltött idő segített abban, hogy újra közelebb kerüljenek egymáshoz.
Christine Taylor szerint a Covid-világjárvány kulcsszerepet játszott abban, hogy megmentse a házasságát Ben Stillerrel, miután a pár közel tíz évvel ezelőtt különvált.
Ben Stiller és felesége 18 év után úgy döntöttek, hogy szünetet tartanak a kapcsolatukban
Az 54 éves színésznő a McBride Rewind podcast keddi adásában beszélt arról, hogy a járvány idején lányuk éppen az érettségire készült, fiuk pedig a nyolcadik osztályt fejezte be. Ebben az időszakban mindannyian együtt voltak otthon, és nem sok mindent tudtak csinálni.
A színésznő és az Éjszaka a múzeumban sztárja két gyermeket nevel, a 24 éves Ellát és a 20 éves Quinlint. Taylor elárulta, hogy ő és Stiller végül visszataláltak egymáshoz, miután hosszú időt fordítottak arra, hogy terápiával dolgozzanak a kapcsolatukon.
„Szerintem az emberek nem szeretnek erről beszélni, mert kudarcnak érződik” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a szakításuk idején úgy érezte, sok fontos kérdésben nem voltak egy hullámhosszon. A pár 2017-ben, 18 év házasság után jelentette be, hogy külön utakon folytatják.
Az egymás iránti hatalmas szeretettel és tisztelettel, valamint a 18 évnyi együttlét után úgy döntöttünk, hogy különválunk. Továbbra is az lesz a legfontosabb számunkra, hogy odaadó szülőkként neveljük gyermekeinket és közeli barátok maradjunk. Kérjük a médiát, hogy ebben az időszakban tartsák tiszteletben a magánéletünket
– áll Stiller és Taylor közös nyilatkozatban.
A különválás azonban nem tartott sokáig. Stiller egy 2022-es interjúban megerősítette, hogy újra egymásra találtak feleségével. A szakításuk után újra megpróbálták rendbe hozni a kapcsolatukat, ami a világjárvány egyik pozitív eredménye volt számukra – írja a Page Six.
