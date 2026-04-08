50 évig kutatták: ez a probléma okozza a legtöbb szakítást
Mindenkit foglalkoztató kérdés. Mi áll a legtöbb párkapcsolati probléma és szakítás hátterében?
Egy kutatásban 50 évig vizsgálták a szakítás lehetséges okait és most végre kiderülhet, mi az, ami legtöbbször szétrombol egy párkapcsolatot. Azt állítják, létezik egyetlen, körülírható probléma, ami minden esetben szétszakíthatja a szerelmeseket.
Íme, a leggyakoribb ok a szakításra
Sokan azt gondolnánk, a hűtlenség és a pénzügyi gondok vezethetnek a különváláshoz, azonban rengeteg szakítás hátterében egészen más áll. A több évtizedes kutatás rávilágít arra, a párkapcsolati problémák oka elsődlegesen nem más, mint a rossz, nem megfelelő kommunikáció.
Dr. Jessica Griffin és dr. Pepper Schwartz több évtizedes vizsgálata több tízezer pár adataira építve állítja, hogy a kommunikáció a ludas. Létezik ugyanis négy romboló kommunikációs minta, ami gyorsíthatja a szakítást.
A több mint 50 évnyi közös kutatómunkájuk alapján állítják, a legtöbb szakítás a nem megfelelő kommunikáció miatt alakul ki. Úgy gondolják, a szétválás nem egyetlen nagy oknak köszönhető, többet tesz hozzá az odáig vezető út minősége. Akadnak olyan általános problémák, melyek valamilyen formában szinte minden kapcsolatban felütik a fejüket, azonban a hűtlenség, a pénzügyi gondok és az eltérő életcélok is átvészelhetők, ha megfelelően kommunikálnak a felek.
Dr. Griffin és dr. Pepper kutatása szerint négy káros kommunikációs minta létezik, amelyek előre jelezhetik a párkapcsolat végét. Ezek a következők:
- megvetés: tiszteletlenség, gúny, lenézés;
- rendszeres kritika: a partner személyének, külsejének visszatérő támadása;
- védekezés: folyamatos hárítás, a felelősség áthárítása;
- elzárkózás: a kommunikáció megszakítása, a másik figyelmen kívül hagyása.
Ezeknek a rendszeressége mind előidézi a jövőbeli szakítást.
Ha pedig tartóssá válnak, a kapcsolat visszafordíthatatlan károk elé néz. Innen pedig a szakítás megelőzésének kulcsa már csak a tudatos kommunikáción múlik. Az elismerés és a figyelmesség segít abban, hogy a felek inkább egymás értékeire koncentráljanak, ne pedig a hibákra – írja a life.
