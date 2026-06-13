Sokkoló: Videón, ahogy lángba borul a népszerű hullámvasút

Tűz ütött ki a kaliforniai Six Flags Magic Mountain vidámparkban, amikor lángra kapott a növényzet az X2 hullámvasút alatt. A tűz gyorsan terjedt a közeli fák és bokrok között, de a tűzoltók rövid idő alatt sikeresen megfékezték a lángokat. Sérülés nem történt, a vidámpark pedig a történtek ellenére nyitva maradt. Sokkoló felvétel készült az esetről.

Lángok csaptak fel a hullámvasútnál

Fotó: YouTube

Lángok csaptak fel egy hullámvasút alatt egy kaliforniai vidámparkban

Tűz ütött ki a kaliforniai Valencia városában található Six Flags Magic Mountain vidámparkban, miután lángra kapott a növényzet az X2 nevű hullámvasút alatt. A Los Angeles megyei tűzoltókat június 11-én, csütörtökön délután riasztották a helyszínre. A felvételeken jól látható, ahogy egy pálmafa lángokban áll a hullámvasút szerkezete alatt.

A tűz gyorsan átterjedt a közeli fákra és bozótos területre, végül mintegy fél hektárnyi területet érintett, miközben sűrű füst borította be a környéket. A hatóságok közlése szerint a tűzben senki sem sérült meg, a látogatókat nem kellett evakuálni, és a vidámpark működését sem kellett felfüggeszteni.

A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően rövid időn belül sikerült megfékezni a lángokat. A helyszínt ezt követően is figyelték, hogy kizárják az újabb fellángolás lehetőségét.

A Six Flags szóvivője elmondta, hogy sem személyi sérülés, sem szerkezeti kár nem történt, a park pedig a megszokott rend szerint üzemel tovább.

A tűz keletkezésének okát jelenleg is vizsgálják.

(via People)