Sokkoló: Videón, ahogy lángba borul a népszerű hullámvasút
Pánik a vidámparkban. Lángok csaptak fel az egyik legnépszerűbb hullámvasút alatt.
Tűz ütött ki a kaliforniai Six Flags Magic Mountain vidámparkban, amikor lángra kapott a növényzet az X2 hullámvasút alatt. A tűz gyorsan terjedt a közeli fák és bokrok között, de a tűzoltók rövid idő alatt sikeresen megfékezték a lángokat. Sérülés nem történt, a vidámpark pedig a történtek ellenére nyitva maradt. Sokkoló felvétel készült az esetről.
Lángok csaptak fel egy hullámvasút alatt egy kaliforniai vidámparkban
Tűz ütött ki a kaliforniai Valencia városában található Six Flags Magic Mountain vidámparkban, miután lángra kapott a növényzet az X2 nevű hullámvasút alatt. A Los Angeles megyei tűzoltókat június 11-én, csütörtökön délután riasztották a helyszínre. A felvételeken jól látható, ahogy egy pálmafa lángokban áll a hullámvasút szerkezete alatt.
A tűz gyorsan átterjedt a közeli fákra és bozótos területre, végül mintegy fél hektárnyi területet érintett, miközben sűrű füst borította be a környéket. A hatóságok közlése szerint a tűzben senki sem sérült meg, a látogatókat nem kellett evakuálni, és a vidámpark működését sem kellett felfüggeszteni.
A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően rövid időn belül sikerült megfékezni a lángokat. A helyszínt ezt követően is figyelték, hogy kizárják az újabb fellángolás lehetőségét.
A Six Flags szóvivője elmondta, hogy sem személyi sérülés, sem szerkezeti kár nem történt, a park pedig a megszokott rend szerint üzemel tovább.
A tűz keletkezésének okát jelenleg is vizsgálják.
(via People)
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