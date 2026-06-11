Tűzzel terelték el a nevelők figyelmét a kaposvári gyermekotthonból szökő fiatalok

A Kaposvári Járási Ügyészség csoportosan elkövetett közveszélyokozás bűntette miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú fiúval és lánnyal szemben, akik - a vád szerint - gyermekkorú társukkal azért gyújtották fel a kaposvári gyermekotthon egyik szobáját, hogy kiszökjenek; a két fiatalkorúra a Kaposvári Járásbíróság jogerősen felfüggesztett szabadságvesztés büntetéseket szabott ki - közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek két fiatalt, akik felgyújtották egy gyermekotthon egyik szobáját

Fotó: Freepik - illusztráció!

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek két fiatalt, akik felgyújtották egy gyermekotthon egyik szobáját

A közlemény szerint a terheltek és a gyermekkorú lány 2025 februárjában elhatározták, hogy - a fiú kezdeményezésére - tüzet gyújtanak az épületben, és amíg a nevelők az oltással foglalkoznak, észrevétlenül elhagyják az intézetet. A megbeszéltek szerint a fiú a gyermekkorúnak átadott egy öngyújtót és megjelölte, hogy hol gyújtson tüzet, a lányok ezt követően egy nem használt szobába mentek, ahol sikerült az ágyon lévő takarót meggyújtaniuk.

Az intézetben rövid időn belül észlelték a füstöt, ezért a dolgozók a gyerekeket az udvarra terelték, a tüzet a katasztrófavédelem munkatársai fékezték meg.

A terheltek és a gyermekkorú lány mindeközben engedély nélkül elhagyták a gyermekotthont – tették hozzá.

A gyújtogatás következtében a szobában és környezetében hárommillió forint kár keletkezett, személyi sérülés nem történt, áll a közleményben.