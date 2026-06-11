Megrázó baleset: embert gázolt egy személyvonat

A tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában segítenek, miután a vonat elütött egy embert.

Elgázolt egy embert egy személyvonat Kóny és Csorna között

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Elgázolt egy embert egy személyvonat Kóny és Csorna között

Elgázolt egy embert egy személyvonat Kóny és Csorna között. A szerelvényen mintegy harmincan utaztak, mentesítő járattal folytatják útjukat. A csornai hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget, írja a katasztrófavédelem.