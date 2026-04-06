Szerelem és zene kéz a kézben: párjával alkot Kiss Endi lánya
A fiatal énekesnő, Kiss Bodza egyre határozottabban építi saját zenei világát, miközben a családi háttér is fontos szerepet játszik az életében. Kiss Endi lánya ma már nemcsak a híres dobos gyermekeként ismert, hanem önálló művészként is komoly eredményeket ér el.
A Megasztár sok fiatal előadó számára ugródeszka, és ez alól Kiss Bodza sem kivétel. Bár Kiss Endi lánya nem jutott el a végső győzelemig, a műsor után érezhetően megváltozott az élete.
Kiss Endi lánya megtalálta az útját
Kiss Endi lánya fiatal kora ellenére már többször bizonyította tehetségét és a Megasztár óta országszerte is ismertté vált a neve. De vajon mit hozott még neki a tehetségkutató, önálló karrierjét építve ki tudott-e lépni édesapja árnyékából és hogyan éli a fiatal felnőttek mindennapi életét? A Hooligans dobosának lánya a Metropollal beszélgetett karrierről, apa-lánya kapcsolatról és a szerelmi életéről. Kiss Endi lánya, Bodza őszintén kezdett mesélni arról, hogy a műsor után tudatosan próbálta kihasználni a hirtelen jött figyelmet:
A Megasztár után nagyon sokan találtak meg, ami bevallom, engem is meglepett, és úgy láttam, hogy bár nem váltam főszereplőjévé a műsornak, sok embert sikerült megfognom. Miután kiestem a versenyből, kiraktam egy saját dalt, a Mérget, amit tudatosan ekkorra időzítettem.
Azóta több új dala is megjelent, és folyamatosan dolgozik a fejlődésén. Mint mondja, ma már sokkal tudatosabban áll az alkotáshoz: „Néhány hónapja elkezdtem egy új producerrel dolgozni, és az új dalok már teljes mértékben én vagyok, közelebb állnak hozzám.”
Inspiráló apa-lánya kapcsolat
A fiatal énekesnő nemcsak a hangzásban, hanem a jövőképében is tisztán lát: nem tervezi, hogy újra tehetségkutatókban indul, inkább a saját útját járná. A cél egyértelműen a szólókarrier felépítése, amelyben már most komoly lépéseket tesz. A családi háttér azonban továbbra is meghatározó. Kiss Endi gyerekei közül Bodza az, aki a leginkább bontogatja már a szárnyait a zenei életben. Testvéreivel együtt szoros kapcsolatot ápolnak édesapjukkal, amely fesztelen és őszinte alapokon fekszik.
Apával való kapcsolatunk nagyon jó, mindent meg tudunk vele beszélni
– fogalmazott. Hozzátette, hogy amikor együtt vannak, teljesen felszabadultan tud viselkedni. Nemcsak az édesapja, hanem édesanyja is fontos szerepet játszik a szakmai életében. Talán kevesen tudják, de Kiss Endi felesége is énekelt korábban, így szakmai szemmel is tud tanácsot adni. A családi beszélgetések gyakran a zene körül forognak, ami Bodza számára különösen inspiráló.
Boldog kapcsolatban él producerével
Különleges élmény volt számára, amikor a Hooligans jubileumi koncertjén léphetett színpadra és Csipával énekelhetett.
Ez volt az első, hogy ilyen sok ember előtt énekelhettem… már órákkal előtte extázisban voltam
– emlékezett vissza a Hooligans-koncertre. A karrierépítés mellett a magánéletében is fontos változások történtek. Kiss Endi lánya már komoly párkapcsolatban él, ráadásul párja egyben alkotótársa, producere is. Endi természetesen támogatja lányát a magánéletében is, és ahogy korábban mondta, mindig nyitott szívvel várja Bodza barátait és párját is otthon.
A második találkozásunknál már írtunk egy dalt… nélküle nem tudnék ennyit foglalkozni a dalírással
– mondta. Úgy tűnik, Bodza számára már fiatalon minden adott ahhoz, hogy saját jogán is maradandót alkosson a magyar zenei életben. Motiváltsága és szorgalma pedig szépen viszi előre a szóló- énekesi karrierje felé, ami hamarosan egy saját album megjelenését jelenti majd.
