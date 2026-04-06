RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Szerelem és zene kéz a kézben: párjával alkot Kiss Endi lánya

A fiatal énekesnő, Kiss Bodza egyre határozottabban építi saját zenei világát, miközben a családi háttér is fontos szerepet játszik az életében. Kiss Endi lánya ma már nemcsak a híres dobos gyermekeként ismert, hanem önálló művészként is komoly eredményeket ér el.

Megosztás
Szerző: K. G.
Létrehozva: 2026.04.06. 20:00
A Megasztár sok fiatal előadó számára ugródeszka, és ez alól Kiss Bodza sem kivétel. Bár Kiss Endi lánya nem jutott el a végső győzelemig, a műsor után érezhetően megváltozott az élete.

Kiss Endi lányai szoros kapcsolatot ápolnak édesapjukkal.
Kiss Endi lányai nagyon szeretik az aktív pihenést, ha tehetik, tavasszal több napra elutaznak együtt (Fotó: Mediaworks archív)

Kiss Endi lánya megtalálta az útját

Kiss Endi lánya fiatal kora ellenére már többször bizonyította tehetségét és a Megasztár óta országszerte is ismertté vált a neve. De vajon mit hozott még neki a tehetségkutató, önálló karrierjét építve ki tudott-e lépni édesapja árnyékából és hogyan éli a fiatal felnőttek mindennapi életét? A Hooligans dobosának lánya a Metropollal beszélgetett karrierről, apa-lánya kapcsolatról és a szerelmi életéről. Kiss Endi lánya, Bodza őszintén kezdett mesélni arról, hogy a műsor után tudatosan próbálta kihasználni a hirtelen jött figyelmet:

A Megasztár után nagyon sokan találtak meg, ami bevallom, engem is meglepett, és úgy láttam, hogy bár nem váltam főszereplőjévé a műsornak, sok embert sikerült megfognom. Miután kiestem a versenyből, kiraktam egy saját dalt, a Mérget, amit tudatosan ekkorra időzítettem.

Azóta több új dala is megjelent, és folyamatosan dolgozik a fejlődésén. Mint mondja, ma már sokkal tudatosabban áll az alkotáshoz: „Néhány hónapja elkezdtem egy új producerrel dolgozni, és az új dalok már teljes mértékben én vagyok, közelebb állnak hozzám.

Bodza nem a jubileumi Hooligans-koncerten lépett először színpadra az édesapjával (Forrás: Facebook)

Inspiráló apa-lánya kapcsolat

A fiatal énekesnő nemcsak a hangzásban, hanem a jövőképében is tisztán lát: nem tervezi, hogy újra tehetségkutatókban indul, inkább a saját útját járná. A cél egyértelműen a szólókarrier felépítése, amelyben már most komoly lépéseket tesz. A családi háttér azonban továbbra is meghatározó. Kiss Endi gyerekei közül Bodza az, aki a leginkább bontogatja már a szárnyait a zenei életben. Testvéreivel együtt szoros kapcsolatot ápolnak édesapjukkal, amely fesztelen és őszinte alapokon fekszik. 

Apával való kapcsolatunk nagyon jó, mindent meg tudunk vele beszélni

– fogalmazott. Hozzátette, hogy amikor együtt vannak, teljesen felszabadultan tud viselkedni. Nemcsak az édesapja, hanem édesanyja is fontos szerepet játszik a szakmai életében. Talán kevesen tudják, de Kiss Endi felesége is énekelt korábban, így szakmai szemmel is tud tanácsot adni. A családi beszélgetések gyakran a zene körül forognak, ami Bodza számára különösen inspiráló. 

Boldog kapcsolatban él producerével

Különleges élmény volt számára, amikor a Hooligans jubileumi koncertjén léphetett színpadra és Csipával énekelhetett. 

Ez volt az első, hogy ilyen sok ember előtt énekelhettem… már órákkal előtte extázisban voltam

– emlékezett vissza a Hooligans-koncertre. A karrierépítés mellett a magánéletében is fontos változások történtek. Kiss Endi lánya már komoly párkapcsolatban él, ráadásul párja egyben alkotótársa, producere is. Endi természetesen támogatja lányát a magánéletében is, és ahogy korábban mondta, mindig nyitott szívvel várja Bodza barátait és párját is otthon.

A második találkozásunknál már írtunk egy dalt… nélküle nem tudnék ennyit foglalkozni a dalírással

– mondta. Úgy tűnik, Bodza számára már fiatalon minden adott ahhoz, hogy saját jogán is maradandót alkosson a magyar zenei életben. Motiváltsága és szorgalma pedig szépen viszi előre a szóló- énekesi karrierje felé, ami hamarosan egy saját album megjelenését jelenti majd. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
