Szerelem és zene kéz a kézben: párjával alkot Kiss Endi lánya

A Megasztár sok fiatal előadó számára ugródeszka, és ez alól Kiss Bodza sem kivétel. Bár Kiss Endi lánya nem jutott el a végső győzelemig, a műsor után érezhetően megváltozott az élete.

Kiss Endi lányai nagyon szeretik az aktív pihenést, ha tehetik, tavasszal több napra elutaznak együtt (Fotó: Mediaworks archív)

Kiss Endi lánya megtalálta az útját

Kiss Endi lánya fiatal kora ellenére már többször bizonyította tehetségét és a Megasztár óta országszerte is ismertté vált a neve. De vajon mit hozott még neki a tehetségkutató, önálló karrierjét építve ki tudott-e lépni édesapja árnyékából és hogyan éli a fiatal felnőttek mindennapi életét? A Hooligans dobosának lánya a Metropollal beszélgetett karrierről, apa-lánya kapcsolatról és a szerelmi életéről. Kiss Endi lánya, Bodza őszintén kezdett mesélni arról, hogy a műsor után tudatosan próbálta kihasználni a hirtelen jött figyelmet:

A Megasztár után nagyon sokan találtak meg, ami bevallom, engem is meglepett, és úgy láttam, hogy bár nem váltam főszereplőjévé a műsornak, sok embert sikerült megfognom. Miután kiestem a versenyből, kiraktam egy saját dalt, a Mérget, amit tudatosan ekkorra időzítettem.

Azóta több új dala is megjelent, és folyamatosan dolgozik a fejlődésén. Mint mondja, ma már sokkal tudatosabban áll az alkotáshoz: „Néhány hónapja elkezdtem egy új producerrel dolgozni, és az új dalok már teljes mértékben én vagyok, közelebb állnak hozzám.”

Bodza nem a jubileumi Hooligans-koncerten lépett először színpadra az édesapjával (Forrás: Facebook)

Inspiráló apa-lánya kapcsolat

A fiatal énekesnő nemcsak a hangzásban, hanem a jövőképében is tisztán lát: nem tervezi, hogy újra tehetségkutatókban indul, inkább a saját útját járná. A cél egyértelműen a szólókarrier felépítése, amelyben már most komoly lépéseket tesz. A családi háttér azonban továbbra is meghatározó. Kiss Endi gyerekei közül Bodza az, aki a leginkább bontogatja már a szárnyait a zenei életben. Testvéreivel együtt szoros kapcsolatot ápolnak édesapjukkal, amely fesztelen és őszinte alapokon fekszik.

Apával való kapcsolatunk nagyon jó, mindent meg tudunk vele beszélni

– fogalmazott. Hozzátette, hogy amikor együtt vannak, teljesen felszabadultan tud viselkedni. Nemcsak az édesapja, hanem édesanyja is fontos szerepet játszik a szakmai életében. Talán kevesen tudják, de Kiss Endi felesége is énekelt korábban, így szakmai szemmel is tud tanácsot adni. A családi beszélgetések gyakran a zene körül forognak, ami Bodza számára különösen inspiráló.