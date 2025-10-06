A Hooligans Kiss Endije megszólalt lánya Megasztáros szerepléséről: „Ők döntenek az életükről, semmi nem kötelező”

Kiss Bodza múlt héten szinte felszántotta a Megasztár válogatójának színpadát, ám azt még a továbbjutása után sem akarta elárulni, kik a szülei, ugyanis elmondása szerint szeretne kilépni az árnyékukból. Tóth Gabi azonban azonnal felismerte a fiatal lányt, aki nem más, mint Kiss Endi kislánya. A zenész most el is árulta, mit gondol lánya szerepléséről.

Kiss Endi legidősebb lánya, Bodza is kipróbálta magát a Megasztár 2025-ös évadában, a zenész most elárulta, mit gondol erről (Fotó: Mediaworks archív)

Kiss Endi lánya, Bodza úgy tűnik, örökölte édesapja muzikalitását, hiszen a Megasztár zsűrijét azonnal sikerült levennie a lábáról. És bár a dobos nem kísérte el a válogatóra, de egyáltalán nem félti ettől a világtól.

Olyan lelki kapcsolatunk van mind a négy lányommal, hogy mindenről tudok, mindent megbeszéltünk, szóval nyilván az sem volt titok, hogy jelentkezett. Ettől függetlenül persze megvan a saját szabadságuk, ők döntenek az életükről, semmi nem kötelező. Bodza most úgy érezte, hogy utoljára megpróbál egy ilyen tehetségkutatót, és én ebben is támogatom

– kezdte Endi.

„Nem érzem úgy, hogy féltenem kellene, mert szerintem ez egy gyönyörű szakma. Úgy gondolom, részben amiatt lehetek ilyen boldog az életemben, mert imádok zenélni. És persze azt szeretném, hogy ő is, és a többi lányom is ugyanilyen boldog legyen, akár a zene által, akár máshogy” – fejtette ki.

Kiss Endi gyermekei mind kapcsolódnak a zenéhez, bár mindannyian más területen tevékenykednek (Fotó: Mediaworks archív)

A Megasztárban csak Bodza szerepelt, de nem csak ő imádja a zenét

A Hooligans dobosának négy lánya is van, akik közül hárman már tinédzserek, és úgy tűnik, mindegyikőjük kapcsolódik a zenéhez és a művészetekhez.

„Mindannyiukban megvan ez a muzikalitás, csak kicsit máshogy. Kiara 17 éves, ő táncol, balettozik, emellett pedig fest, Larissza, aki 14 éves színészkedni jár, de ahhoz is kell énekelni, úgyhogy most épp ezt tanulja, a kétéves Albácska pedig egyelőre csak a játszón hepajkodik, meg cukiskodik” – sorolta a sztárapuka.

Persze Bodza amellett, hogy jelentkezett a versenybe, szervezi a saját zenekarát, és rengeteget próbálnak, szóval nem az a célja, hogy a Megasztárból legyen ismert, számára ez inkább csak egy kaland. Ha sikerül, akkor az hatalmas boldogság, de ha nem, akkor sem fog összeomlani, mert bár az éneklés az álma, de nem ez az egyetlen út hozzá. És az biztos, hogy akkor sem fogja feladni, ha egy tehetségkutató épp nem jön össze

– tette még hozzá a Hooligans fenegyereke.



