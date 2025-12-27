Házasság első látásra Sanyát utolérte a végzet: egy fiatal nőben lelt szerelemre

A Házasság első látásra sztárja, Varga Sanya nagy port kavart, amikor bevallotta a műsorban, hogy kissé csalódott volt, amikor meglátta a neki szánt "feleségét". Ő ugyanis a fiatalabb nőket kedveli, ami miatt sokaknak ellenszenvessé vált a férfi. Most azonban büszkén mutatja meg, hogy sikerült megtalálnia fiatal párját, és hálás Ritának is (műsorban szereplő feleségének), hogy ehhez hozzásegítette.

Sanya nemsokára édesanyjának is bemutatja fiatal szerelmét

Forrás: Facebook

Rita és Sanya konfliktusokkal teli kapcsolatától volt hangos a Házasság első látásra műsora. A 60 éves személyi edző azonban nem maradt sokáig szingli, ugyanis egy szőke bombázó személyében rátalált a szerelem, akit most meg is mutatott. Sanya a Borsnak mesélt a friss kapcsolatról.

Sanya egy fiatal nőben talált rá a szerelemre

Rita állandóan mondogatta, hogy én fiatalabb nőre vágyom, és úgy tűnik, annyit emlegette, hogy tényleg bevonzotta nekem. Bár eddig azt mondtam, hogy negyven feletti hölgyekben gondolkodom, de negyven alatt is meg lehet találni azokat az értékeket, amik nekem is fontosak

– mesélte Sanya a Borsnak. Hozzátette, hogy a műsor óta kap hideget-meleget. A sok negatív komment azonban segített kiszűrni a pozitívakat, így talált rá végül a szerelem.

A műsor adásba kerülésekor kaptam hideget-meleget, de főként talán az előbbit, így nagyon örültem, amikor végre egy pozitív kommentet láttam. Ezért válaszoltam a lánynak, mert végre valaki nem dartsnyíllal dobálja a képemet, és ebből elindult egy kapcsolódás, ami már másfél-két hónapja tart

– mesélte szerelmesen a TV2 sztárja, majd hozzátette:

Kétszáz kilométerre lakik, így egyelőre csak hétvégente találkozunk, de már tervezzük a közös karácsonyozást. Sajnos családi ünneplés nem igazán lesz, ugyanis a nagyobbik fiamnak van egy erdélyi menyasszonya, így ott fognak most karácsonyozni. A fiam egyébként évek óta Hollandiában él, a párja pedig Erdélyben, de már tervezik, hogy az ünnepek után összeköltöznek itt, Magyarországon, amit már alig várok. A kisebbik fiam pedig Floridában dolgozik egy nagy nevű luxusgolfklubban, így most ő sem jön haza

Majd elárulta azt is, hogy nemsokára párja és édesanyja is találkozni fognak.