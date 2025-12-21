Kiderült az igazság a Házasság első látásra szereplőinek korábbi ismeretségéről: nem Rita utasította vissza Sanyát

A Házasság első látásra szereplőinek házassága sok mindennek volt mondható, csak épp kiegyensúlyozottnak nem, bár ezt már az esküvőn is sejteni lehetett. Sőt, akkor Rita azt is elárulta, hogy korábban egyszer már kikosarazta a vőlegényt, csakhogy most kiderült, hogy ez nem éppen így volt. Sanya végre tisztázta azt az ominózus esetet.

A Házasság első látásra Rita és Sanya számára egy kellemetlen meglepetéssel kezdődött, kiderült, mi történt valójában (Fotó: TV2 / Hot! magazin)

Varga Sanya és Fűzfa Rita arra vállalkoztak, hogy egy ismeretlen embernek mondják ki a boldogító igent, csakhogy a véletlen úgy hozta, hogy ők valójában már találkoztak korábban. Ám erre a férj először nem is emlékezett, így felesége azt mesélte neki, hogy bizony akkor kikosarazta. De Sanya utólag megtudta, hogy ez nem éppen így történt.

„Rita azt mondta, hogy ő már egy évvel ezelőtt is dobott engem, mert én már akkor se jöttem be neki. És nem értettem, hogy hogy a fenébe nem emlékszem erre, ha megbeszéltük, hogy találkozunk” – kezdte Sanya.

De nemrég összefutottam egy hölgy ismerősömmel, és neki megemlítettem, hogy részt vettem a műsorban, és Rita lett a feleségem, mert ők ismerik egymást. Aztán ezt a sztorit is elmeséltem neki, és kiderült, hogy ő akkor ott volt, abban a társaságban, amikor ez történt, de teljesen mást mesélt, mint amit Rita állít

– mondta.

A Házasság első látásra 2025-ös évadának rangidős párja között még most is sok a konfliktus (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Sanyája végre megtudta az igazat

Sanya és Rita első találkozása valójában egyáltalán nem úgy zajlott, mint ahogy eddig hittük.

Azt mesélte, hogy mondta nekik Rita, hogy fogok menni, mert megbeszéltük, hogy találkozunk. De aztán amikor odaértem, én csak ránéztem Ritára, bemutatkoztam neki, köszöntem a többieknek, akiket ismertem, és mentem is tovább. És akkor ez a közös ismerősünk még meg is jegyezte akkor, nagyon úgy tűnik, hogy nem jön be nekem, mert csak megnéztem és mentem is tovább. Szóval ezért nem emlékeztem erre az estére

– árulta el a Házasság első látásra 3. évadának sztárja.