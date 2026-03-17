Gelencsér Timinek melege volt, ledobta a felsőt Dominikán
Az egykori szépségkirálynő szexi képpel lepte meg rajongóit.
Habár az Exatlon „valódi indulásáig” még közel egy hét van (hiszen a sportreality csak március 23-án veszi kezdetét), a Kihívók és Bajnokok csapata, illetve természetesen a teljes stáb, köztük Gelencsér Tímea és Palik László is Dominikán van már, hogy hozzászokjanak az időeltolódáshoz és, hogy felkészüljenek a kemény munkára. Most még azonban egy kis pihenés is belefér, ami az egykori szépségkirálynő legújabb Instagram-posztjából is tökéletesen látszik. Gelencsér Timi ugyanis bikinifelsőben villantott bombaformát a palmillai tengerparton.
Igazi időutazás ez a visszatérés Dominikára! Mintha az elmúlt 5 év csak egy csettintés lett volna…
– írta Instagramra feltöltött szexi fotójához, amelyen jól látszik, a műsorvezető rendkívüli formában van.
Wow
– jegyezték is meg rajongói a képet látva.
Exatlon: nekik szurkolhatunk nemsokára
Bajnokok:
- Jakabos Zsuzsanna ötszörös olimpikon, huszonhatszoros Európa-bajnoki érmes, sokszoros magyar bajnok úszó
- Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta
- Halász Jázmin karate junior-világbajnok, kilencszeres Európa-bajnok
- Vadkerti Adél háromszoros Magyar Kupa-győztes, kétszeres magyar amatőr nyílt bajnok golfozó
- Karvalics Eszter INBA abszolút fitneszbajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő is
- Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes, négyszeres Európa-bajnoki érmes, ifjúsági olimpia bajnok úszó
- Lencse László kétszeres magyar bajnok labdarúgó
- Bacskai Balázs junior-világbajnok, felnőtt Európa-bajnok, olimpikon, IBO interkontinentális bajnok és WBO Európa-bajnok ökölvívó is
- Filutás Viktor harmincegyszeres magyar bajnok, Európa-bajnok kerékpározó is
- Valkusz Máté többszörös magyar bajnok, junior világranglista 1. helyezett teniszező
Kihívók:
- Csóri Dorka pilatesedző
- Komsa Nikolett kézilabdaedző
- Sótonyi Boróka dietetikus, tartalomgyártó, modell
- Szabó Anikó koreográfus, táncművész
- Szabó Réka óvodapedagógus
- Hadobás Olivér sportmarketing szakember
- Horváth Roland sportelemző
- Koplányi Gábor projekt koordinátor
- Máté Balázs hegesztő
- Nagy Benedek tartalomgyártó
