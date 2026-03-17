Gelencsér Timinek melege volt, ledobta a felsőt Dominikán

Habár az Exatlon „valódi indulásáig” még közel egy hét van (hiszen a sportreality csak március 23-án veszi kezdetét), a Kihívók és Bajnokok csapata, illetve természetesen a teljes stáb, köztük Gelencsér Tímea és Palik László is Dominikán van már, hogy hozzászokjanak az időeltolódáshoz és, hogy felkészüljenek a kemény munkára. Most még azonban egy kis pihenés is belefér, ami az egykori szépségkirálynő legújabb Instagram-posztjából is tökéletesen látszik. Gelencsér Timi ugyanis bikinifelsőben villantott bombaformát a palmillai tengerparton.

Exatlon: Gelencsér Timi bomba formát villantott Dominikán. Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Igazi időutazás ez a visszatérés Dominikára! Mintha az elmúlt 5 év csak egy csettintés lett volna…

– írta Instagramra feltöltött szexi fotójához, amelyen jól látszik, a műsorvezető rendkívüli formában van.

Wow

– jegyezték is meg rajongói a képet látva.

Exatlon: nekik szurkolhatunk nemsokára

Bajnokok:

Jakabos Zsuzsanna ötszörös olimpikon, huszonhatszoros Európa-bajnoki érmes, sokszoros magyar bajnok úszó

Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta

Halász Jázmin karate junior-világbajnok, kilencszeres Európa-bajnok

Vadkerti Adél háromszoros Magyar Kupa-győztes, kétszeres magyar amatőr nyílt bajnok golfozó

Karvalics Eszter INBA abszolút fitneszbajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő is

Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes, négyszeres Európa-bajnoki érmes, ifjúsági olimpia bajnok úszó

Lencse László kétszeres magyar bajnok labdarúgó

Bacskai Balázs junior-világbajnok, felnőtt Európa-bajnok, olimpikon, IBO interkontinentális bajnok és WBO Európa-bajnok ökölvívó is

Filutás Viktor harmincegyszeres magyar bajnok, Európa-bajnok kerékpározó is

Valkusz Máté többszörös magyar bajnok, junior világranglista 1. helyezett teniszező

Kihívók: