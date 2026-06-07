Elárverezték a pápamobilt – a Szentatya konvojának egykori autója ad reményt Mirkónak a Duchenne elleni küzdelemben

Egy különleges múltú járműből lett életmentő segítség három súlyosan beteg gyermek számára Szegeden. A Szeged-Csanádi Egyházmegye döntése, miszerint értékesíti a Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatásán használt FIAT 500X-et, sokkal többről szólt, mint egyszerű adománygyűjtésről: egy egész közösséget megmozgató jótékonysági történet született belőle.

Ferenc Pápa magyarországi autója lett három súlyosan beteg gyermeknek a megmentési forrása. A családok elképesztő hálával gondolnak a pápára, köztük Mirkó is. Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

„Ferenc pápa konvojának autója lett a remény forrása”

A pápai konvojhoz tartozó autó eladásából összesen 7 millió forint gyűlt össze, amelyet az egyházmegye három beteg gyermek között osztott szét egyenlő arányban. Így mindegyikük – köztük a szegediek által jól ismert Mirkó – több mint 2,3 millió forintos támogatásban részesült, amely a kezelések, terápiák és a mindennapi küzdelem finanszírozásában nyújt hatalmas segítséget.

A kisfiúk közül többen Duchenne-féle izomsorvadással élnek, egy ritka, de rendkívül súlyos lefolyású betegségben szenvednek, amely fokozatos izomgyengüléssel jár, és az életminőséget drasztikusan befolyásolja. A családok számára minden támogatás létfontosságú, hiszen a kezelések és fejlesztések rendkívül költségesek. A támogatás híre hatalmas érzelmi hullámot indított el a családok körében. Dékány Tímea, Mirkó édesanyja meghatottan nyilatkozott:

Amikor megtudtuk, hogy a pápai konvoj egyik autójának eladásából mi is segítséget kapunk, egyszerűen el sem akartuk hinni. Ez nem csak pénz, remény. Ez azt jelenti, hogy Mirkó nincs egyedül ebben a harcban, és vannak emberek, akik gondolnak ránk akkor is, amikor a legnehezebb napokon megyünk keresztül

- fogalmazott Dékány Tímea, Mirkó édesanyja.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is több alkalommal segítette a beteg gyermekeket, de ez az akció különösen nagy figyelmet kapott, hiszen egy Ferenc pápa látogatásához kötődő jármű vált a jótékonyság eszközévé. Az egyházmegye képviselői szerint a cél nem csupán az anyagi támogatás volt, hanem annak üzenete is, hogy a közösség ereje képes valódi változást hozni a családok életében.

A történet sokak szerint túlmutat önmagán: egy különleges múltú autó, amely egykor a Szentatya biztonságát szolgálta, most három beteg gyermek jövőjéhez járul hozzá. A kezdeményezés nemcsak adományt, hanem hitet és erőt is adott azoknak, akik nap mint nap küzdenek a betegséggel.