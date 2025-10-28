„Szeretném, ha ez az erő Mirkóhoz is eljutna” – különleges mez mentheti meg a nagybeteg kisfiú életét

Mirkó élete nem olyan, mint egy átlagos tízévesé. A Duchenne-féle izomsorvadással küzd, amely ritka és súlyos genetikai betegség, ami lassan elsorvasztja izmait. Először megnehezíti számára a járást, majd fokozatosan a légző- és szívizmokat is érinti. Ezért jótékonysági licitet szerveztek érte, ahol a a kézilabda-válogatott dedikált mezét is meg lehet venni. Most a hivatalos, játékosok által aláírt mez nemcsak a szurkolók számára lehet különleges ereklye, hanem Mirkó életét is segítheti!

Mirkó gyógyulásáért ajánlotta fel Varga Tamás válogatott kézilabdázó a csapat aláírt mezét Fotó: Olvasói

„A csodában bízunk” – összefogás Mirkóért

A jótékonysági licit bevételei Mirkó génterápiáját támogatják. A 10 éves Mirkó Duchenne-féle izomsorvadással küzd, és minden felajánlás közelebb visz ahhoz, hogy megkapja az életmentő génterápiát, amely sajnos több százmilliós kezelés.

Így hát van, amikor egy sportmez többet jelent egy relikviánál, Mirkó számára most az életének és a gyógyulásának a reményét jelképezi. A mez felajánlója, Varga Tamás így fogalmazott:

Amikor Mirkó történetét megismertem, tudtam, hogy segítenem kell. Ez a mez számomra a csapat erejét és az összefogás szellemét jelképezi, most szeretném, ha ez az erő Mirkóhoz is eljutna

– meséli Tamás a felajánlás kapcsán.

A sportkincs mellett gyönyörű kézműves alkotások is licitre kerültek: Kardos Lászlóné finom részletességgel készült, pöttyözött mandalája, valamint Gazdag Erzsébet által felajánlott elegáns hollóházi szeder mintás porcelán váza. Minden egyes tétel mögött a segíteni akarás rejlik, hiszen minden licit Mirkó esélyeit növeli arra, hogy megkapja az életmentő terápiát.

A kedves barátaink, azok az emberek, akik ezeket a kincseket felajánlják, igazi csodát tesznek. Hálás szívvel köszönjük a tárgyakat, az energiát és a hitet, amellyel Mirkó mellé állnak. Ugyanakkor még hatalmas fal áll előttünk: a génterápia árának előteremtése. Az időnk pedig egyre fogy, ahogy közeledünk a cél felé. Ezért most a csodában bízunk, abban, hogy a licitek eredményesek lesznek, és közelebb kerülünk ahhoz, hogy segíthessünk Mirkót életének megmentésében. Mirkó gyógyulása lehet a legszebb bizonyíték arra, hogy az összefogás valóban életeket ment

– meséli Dékány Tímea, a licit szervezője, Mirkó édesanyja.