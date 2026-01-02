Itt a lista: ezek voltak a legnépszerűbb lánynevek és fiúnevek

Minden évben vannak slágernevek, ezek változása 10 éves periódusok alapján figyelhető meg leginkább. Míg a 20. században a Mária, az Erzsébet, a Katalin és az Ilona állt az első négy helyen, addig 2020-ra ezek mindegyike kiesett a top4-ből. Helyüket átvette a Hanna, az Anna, a Jázmin és a Luca. A fiúneveknél is hasonlóan látványosan változás történt: a László, az István, a József és a János egykori pozícióját 2020-ra átvette a Bence, a Máté, a Levente és az Ádám. Ráadásul 2025-ben a fiúnevek listájának élén egy meglepő „trónkövetelő” bukkant fel. Nézzük, melyek voltak 2025-ben a legnépszerűbb lánynevek és fiúnevek!

2025-ben a legnépszerűbb lánynevek és fiúnevek listáját a Luca és a Dominik vezette (Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com)

Kapaszkodj meg: 2025-ben ezek voltak a legnépszerűbb lánynevek és fiúnevek!

A fiúnevek toplistáját 2025-ben a Dominik vezette, de szorosan a nyomában ott volt az Olivér, míg a harmadik helyen a Levente, a negyediken a Marcell, az ötödiken pedig a Milán szerepelt.

A lányoknál is pozícióváltás történt: 2025 legnépszerűbb lányneve a Luca lett, megelőzve a korábbi listavezető Hannát. Bronzérmes a Zoé, míg az Anna és az Emma leszorult a dobogóról.

Meglepő nevekkel gyarapodott az anyakönyvezhető nevek listája

A ma még ritka lánynevek közé tartozik az Amira, az Elina, a Zara, a Nazira és az Ayla – egzotikus hangzás, modern vibe, nulla esély arra, hogy még három ugyanilyen nevű gyerek legyen az osztályban.

A fiúnevek között is akadnak különlegességek, ilyen a Nolen, az Elon, az Aronél, a Zion és a Darian – filmszerűek, futurisztikusak, és garantáltan minden bemutatkozásnál lesz egy visszakérdezés – írja a Life.hu internetes portál.