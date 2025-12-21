RETRO RÁDIÓ

Mihályfi Luca havas hegyeken mutatta meg szexi táncmozdulatait

Az énekesnő snowboardozás közben is szexizett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 09:00
Mihályfi Luca szexi

Mihályfi Luca különleges módon mutatta be legújabb számát. Az énekesnőnél látszólag nincs megállás.

Mihályfi Luca új száma nemsokára érkezik
Mihályfi Luca új száma nemsokára érkezik - Fotó: Szabolcs László / hot! mazazin

Luca a havas hegyekben, snowboardozás közben döntött úgy, hogy megmutatja új dalát, a Marlborot, amely december 29-én jelenik meg.

Az énekesnő testhezálló, fekete, szőrmés kezeslábasban tátogott a számára, és mutatta meg dögös mozdulatait a hóban. Mellette snowboardja is látható volt, sisakot is viselt, ugyanis még dögösen is fontos számára a biztonság.

Mihályfi Luca új száma nemsokára érkezik

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
