Mihályfi Luca havas hegyeken mutatta meg szexi táncmozdulatait

Mihályfi Luca különleges módon mutatta be legújabb számát. Az énekesnőnél látszólag nincs megállás.

Mihályfi Luca új száma nemsokára érkezik - Fotó: Szabolcs László / hot! mazazin

Luca a havas hegyekben, snowboardozás közben döntött úgy, hogy megmutatja új dalát, a Marlborot, amely december 29-én jelenik meg.

Az énekesnő testhezálló, fekete, szőrmés kezeslábasban tátogott a számára, és mutatta meg dögös mozdulatait a hóban. Mellette snowboardja is látható volt, sisakot is viselt, ugyanis még dögösen is fontos számára a biztonság.

