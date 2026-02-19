Figyelem! Kiürítik és lezárják ezt a budapesti kerületet!

Budapesten a XII. kerületi érintett területet a rendőrség február 20-án 10 órától várhatóan 13 óráig lezárja. A lezárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet.

Kiürítik és lezárják Budapest XII. kerületének egy részét Fotó: police.hu

Kiürítik Budapest érintett területét

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti többek között az ott lakókat, dolgozókat, járművezetőket, oktatási intézményeket látogató gyermekeket és szüleiket, hogy lakosságvédelmi intézkedés keretében a felsorolt utcákban, illetve a térképen jelölt területen található ingatlanokat 2026. február 20-án 10 óráig mindenkinek el kell hagynia.

Akik ebben az időszakban nem tudják megoldani a hol tartózkodásukat, pihenőhelyet a MOM Kulturális Központban (1124 Budapest, Csörsz utca 18.) találhatnak - olvasható a police.hu oldalán.

A kiürítés 2026. február 20-án 10 órától 13 óráig a Budapest I. és XII. kerület: