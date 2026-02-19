Figyelem! Kiürítik és lezárják ezt a budapesti kerületet!
II. világháborús bomba hatástalanítása miatt kiürítik és lezárják a főváros XII. kerületének egy részét 2026. február 20-án.
Budapesten a XII. kerületi érintett területet a rendőrség február 20-án 10 órától várhatóan 13 óráig lezárja. A lezárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet.
Kiürítik Budapest érintett területét
A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti többek között az ott lakókat, dolgozókat, járművezetőket, oktatási intézményeket látogató gyermekeket és szüleiket, hogy lakosságvédelmi intézkedés keretében a felsorolt utcákban, illetve a térképen jelölt területen található ingatlanokat 2026. február 20-án 10 óráig mindenkinek el kell hagynia.
Akik ebben az időszakban nem tudják megoldani a hol tartózkodásukat, pihenőhelyet a MOM Kulturális Központban (1124 Budapest, Csörsz utca 18.) találhatnak - olvasható a police.hu oldalán.
A kiürítés 2026. február 20-án 10 órától 13 óráig a Budapest I. és XII. kerület:
- Csörsz utca 1-7 számig,
- Avar utcát a Csörsz utcától a Hegyalja útig,
- a Magyar Testnevelési Egyetem és Sporttudományi Egyetem hátsó kerítése által határolt parkos terület.
