RETRO RÁDIÓ

Figyelem! Kiürítik és lezárják ezt a budapesti kerületet!

II. világháborús bomba hatástalanítása miatt kiürítik és lezárják a főváros XII. kerületének egy részét 2026. február 20-án.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 17:42
Módosítva: 2026.02.19. 17:43
Budapest kiürítés bombaelhárítás

Budapesten a XII. kerületi érintett területet a rendőrség február 20-án 10 órától várhatóan 13 óráig lezárja. A lezárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet.

Kiürítik Budapest érintett területét
Kiürítik és lezárják Budapest XII. kerületének egy részét   Fotó:  police.hu

Kiürítik Budapest érintett területét

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti többek között az ott lakókat, dolgozókat, járművezetőket, oktatási intézményeket látogató gyermekeket és szüleiket, hogy lakosságvédelmi intézkedés keretében a felsorolt utcákban, illetve a térképen jelölt területen található ingatlanokat 2026. február 20-án 10 óráig mindenkinek el kell hagynia.

Akik ebben az időszakban nem tudják megoldani a hol tartózkodásukat, pihenőhelyet a MOM Kulturális Központban (1124 Budapest, Csörsz utca 18.) találhatnak - olvasható a police.hu oldalán.

A kiürítés 2026. február 20-án 10 órától 13 óráig a Budapest I. és XII. kerület:

  • Csörsz utca 1-7 számig,
  • Avar utcát a Csörsz utcától a Hegyalja útig, 
  • a Magyar Testnevelési Egyetem és Sporttudományi Egyetem hátsó kerítése által határolt parkos terület.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu