Megrázó: Rakéta landolt egy lány hálószobájában Ukrajnában

Döbbenetes történet: egy 19 éves lány és édesanyja is túlélte azt a március 14-i légitámadást, amely során egy orosz rakéta darabja közvetlenül az otthonukba csapódott a Kijev megyei Vaszilkivben. Ukrajnában sok ártatlan civil is meghalt a háborúban, sokszor csapódnak rakéták lakott területekre is - írja a Bors.

Ukrajnában a lakosság nem érezheti magát biztonságban

A beszámolók szerint egy H–101 típusú cirkálórakéta harci része repült be a családi házba, és egyenesen a lány hálószobájában landolt, miközben ő éppen ott aludt. A tragédia azonban végül szerencsére elmaradt: a robbanószerkezet nem lépett működésbe, így a lány megmenekültek a biztos haláltól.

A becsapódás viszont súlyos károkat okozott az épületben, a ház jelentős része megrongálódott. A helyszínre kiérkező rendőrök azonnal intézkedtek, és segítettek a család biztonságos evakuálásában.

Közben kiderült, hogy nem egy rakéta csapódott be: egy másik robbanófej egy közeli udvaron parkoló autóra zuhant. Emiatt a területet teljesen lezárták, miközben tűzszerészek érkeztek a fel nem robbant szerkezetek hatástalanítására - számolt be a Kárpátinfo.

Ukrajnában a civilek életét is beárnyékolja a háború

Magyarország keleti szomszédjában százezrek gyászolnak, és tízezrek nőnek fel apa nélkül. Az ukrajnai háború terhét nem csak a katonák viselik: otthon maradó anyák, feleségek és gyerekek imádkoznak azért, hogy a család még élő férfitagjai egyszer hazatérhessenek.

Ukrajna vezető demográfusa, Élla Libanova egy szóval írta le az ukrajnai helyzetet: katasztrófa. Az ország mintegy tízmillió embert veszített – halottakat, menekülteket és az elfoglalt területeken élőket is beleszámítva. Dr. Alla Baranyenko is nap mint nap tapasztalja a következményeket, a folyamatos stressz, a romló életkörülmények és a félelem mindenkit érint. Mint fogalmazott, a test előbb-utóbb megmutatja azt, amit az elme próbál elfojtani. A nők egyre nehezebben tudnak teherbe esni és akiknek mégis sikerül, azok az anyák sokszor egyedül kénytelenek felnevelni gyereküket.



Sok férfi nem saját döntésből indul a háborúba. Zelenszkij emberrablói, a TCK-sok viszik el őket otthonaikból vagy akár az utcáról, miközben a családtagok tehetetlenül nézik mindezt.



