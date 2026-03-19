RETRO RÁDIÓ

Megrázó: Rakéta landolt egy lány hálószobájában Ukrajnában

Hajszálon múlt két ember élete, egy 19 éves lány hálószobájába csapódott egy orosz rakéta darabja a Kijev megyei Vaszilkivben. Ukrajnában mindennapiak az ilyen események, szerencsére a robbanófej végül nem lépett működésbe, így anya és lánya is túlélte a pusztító légicsapást.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 17:06
Módosítva: 2026.03.19. 18:47
Döbbenetes történet: egy 19 éves lány és édesanyja is túlélte azt a március 14-i légitámadást, amely során egy orosz rakéta darabja közvetlenül az otthonukba csapódott a Kijev megyei Vaszilkivben. Ukrajnában sok ártatlan civil is meghalt a háborúban, sokszor csapódnak rakéták lakott területekre is - írja a Bors. 

Ukrajnában a lakosság nem érezheti magát biztonságban

A beszámolók szerint egy H–101 típusú cirkálórakéta harci része repült be a családi házba, és egyenesen a lány hálószobájában landolt,  miközben ő éppen ott aludt. A tragédia azonban végül  szerencsére elmaradt: a robbanószerkezet nem lépett működésbe, így  a lány  megmenekültek a biztos haláltól.

A becsapódás viszont súlyos károkat okozott az épületben, a ház jelentős része megrongálódott. A helyszínre kiérkező rendőrök azonnal intézkedtek, és segítettek a család biztonságos evakuálásában.

Közben kiderült, hogy nem egy rakéta csapódott be:  egy másik robbanófej egy közeli  udvaron parkoló autóra zuhant. Emiatt a területet teljesen lezárták, miközben tűzszerészek érkeztek a fel nem robbant szerkezetek hatástalanítására - számolt be a Kárpátinfo.

Magyarország keleti szomszédjában százezrek gyászolnak, és tízezrek nőnek fel apa nélkül. Az ukrajnai háború terhét nem csak a katonák viselik: otthon maradó anyák, feleségek és gyerekek imádkoznak azért, hogy a család még élő férfitagjai egyszer hazatérhessenek.

Ukrajna vezető demográfusa, Élla Libanova egy szóval írta le az ukrajnai helyzetet: katasztrófa. Az ország mintegy tízmillió embert veszített – halottakat, menekülteket és az elfoglalt területeken élőket is beleszámítva. Dr. Alla Baranyenko is nap mint nap tapasztalja a következményeket, a folyamatos stressz, a romló életkörülmények és a félelem mindenkit érint. Mint fogalmazott, a test előbb-utóbb megmutatja azt, amit az elme próbál elfojtani. A nők egyre nehezebben tudnak teherbe esni és akiknek mégis sikerül, azok az anyák sokszor egyedül kénytelenek felnevelni gyereküket.

 Sok férfi nem saját döntésből indul a háborúba. Zelenszkij emberrablói, a TCK-sok viszik el őket otthonaikból vagy akár az utcáról, miközben a családtagok tehetetlenül nézik mindezt.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
