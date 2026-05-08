Orbán Viktor: Új meló, új élet! – Videó
Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Cáfolta az eltűnéséről szóló pletykákat Orbán Viktor. Elárulta, reggel fél nyolctól dolgozik a Karmelitában, szombaton pedig déltől vagy az új miniszterelnök eskütételétől új munkahelye lesz. Ezt kívülről meg is mutatta Orbán Viktor.
Új meló, új élet! Roomtour hamarosan. Most még feladat van, irány Dopeman!
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol az alábbi videót osztotta meg:
