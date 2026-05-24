Megszólalt Orbán Viktor személyi titkára: kiderült, miért hagyta ott saját Bibliáját a karmelitában

Új részletek derültek ki arról a Bibliáról, amelyet korábban Magyar Péter mutatott meg a karmelitában tartott „tárlatvezetése” során. A könyv gazdájának kiléte kiderült a Konzervatív Iránytű közösségi oldalán megosztott videóból: Nagy János, Orbán Viktor korábbi államtitkára és jelenlegi titkára, aki tudatosan hagyta ott az irodában az utódjának.

Nagy János a Biblia gazdája, de üzenete nem Orbán Viktornak szól

Nagy János, Orbán Viktor személyi titkára az Ultrahangnak adott interjúban elmondta, hogy a Bibliában Dániel próféta egyik részletét húzta alá, amely Nabukodonozor és Bélsaccár történetét idézi fel. Az ószövetségi szakasz központi üzenete, hogy a földi hatalom mulandó, és végső soron egyedül Istené a dicsőség.

A politikus hangsúlyozta: a Biblia aláhúzott sorait nem Orbán Viktornak szánta, ahogy azt többen feltételezték.

És még mielőtt azt mondanánk, hogy én üzentem Orbán Viktornak, miért üzennék, amikor 21 éve dolgozom vele együtt?

– idézte szavait a Magyar Nemzet.

Elmondása szerint inkább általános figyelmeztetésnek tekintette, amely minden hatalmi pozícióba kerülő emberre vonatkozik – így az utódjára is.

Az ügy különös fordulata, hogy a könyvet végül Magyar Péter találta meg és mutatta be nyilvánosan. Így az alázatról és a hatalom természetéről szóló üzenet most közvetve hozzá, illetve minden politikai szereplőhöz is eljutott.

A beszélgetés során több témát is érintettek, köztük a vereség óta eltelt időszakot, a rendszerváltás vs. kormányváltás témakörét, valamint a Fidesz újjászervezését és Nagy János szerepét.