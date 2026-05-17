Mindenki a saját szemével láthatja, hogy a Karmelita kolostor nem egy luxuspalota

Az utóbbi években jelentősen átalakult a Karmelita kolostor, amit a mindenkori miniszterelnök munkahelyének szántak és ahol Orbán Viktor miniszterelnök is dolgozott. Miután áprilisban a Tisza párt megnyerte a választásokat, Magyar Péter azonnal hergelni kezdte a szavazóit és azt állította, hogy a volt miniszterelnök hatalmas luxuskastéllyá alakította át a kolostort. Azonban mindez nem igaz, és ezt bárki láthatja. Arra is fény derült mindenki számára, hogy milyen hatalmas jelentőséggel bír az épület rekonstrukciója.

A felújított Karmelita kolostor egyik folyosója. A festmények a Magyar Állam tulajdonát képezik / Fotó: Balogh Zoltán

Mindenki láthatja, hogy a Karmelita messze nem egy palota

Németh Balázs a közösségi oldalán biztat mindenkit arra, hogy nézzék meg a Karmelita kolostort. Mint ahogy azt az általa megosztott videóban elmondta: "Szabad a Karmelita! Bemehet bárki!" Majd arra kérte az embereket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és nézzék meg, hol dolgozott Orbán Viktor.

És aki bemegy, az láthatja, hogy ez messze nem egy palota, mint amivel hergelnek egyesek, hanem egy ízlésesen felújított kolostor, ahol méltó módon fogadhatja Magyarország miniszterelnöke a világ bármely tájáról érkező vendégeket

– hangsúlyozta Németh Balázs a közösségi oldalán megosztott videóban, amelynek a végén üzent Magyar Péternek is, aki szerinte jobban tenné, ha gyűlöletkeltés helyett kormányozna.

A Karmelita: értékmentés, nem fényűzés

– szögezte le Nyitrai Zsolt, aki arról is beszámolt, hogy a világ más vezetői sokkal fényűzőbb helyeken fogadják a vendégeiket. Giorgia Meloni például a Palazzo Chigiben, Emmanuel Macron az Élysée-palotában és a román államfő a Cotroceni-palotában. "Ezek a falak beszélnek. Ezek a termek üzennek. Ezek a folyosók egy nemzet önbecsüléséről tesznek tanúságot — minden egyes diplomáciai kézfogás előtt" - emlékeztetett. Majd ismét Karmelitáról ír:

Magam is sokat időztem ezen falak között. És felelősséggel állítom: a Karmelita kolostor egy jól sikerült értékmentés. Egy épület, amely évtizedekig romokban „díszelgett”, ma újra büszkén áll

– írta közösségi oldalán Nyitrai Zsolt.

Ókovács Szilveszter pedig több képet is közzétett a Facebookon a kolostorról, amelyeken tisztán látszik, hogy a luxuspalotától nagyon messze van a megújult épület. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péternek mindeddig eszébe sem jutott bírálni mindezt, ráadásul 2022-ben még ő maga is részt vett a Fidesz győzelme utáni koccintáson, amely a Karmelitában volt.

Nem emlékszem, hogy bárki bírálta volna valaha a Karmelita luxusát, mert bár dinamikus a viszonyunk Zoboki Gáborral, azt komolyan senki se mondhatja, én se, hogy a tervező legjobb épületének, a csupasz fehér falak és a dísztelen fa nyílászárók világának bármi köze volna, mondjuk, a szomszédos Sándor palota pazar enteriőrjéhez

– írta Ókovács Szilveszter a közösségi oldalán, majd azt hangsúlyozta, hogy ami puritán, az nem luxus, ezek nem szinonimák még a web2-n sem, egy regensburgi klastromhotel kábé így néz ki.