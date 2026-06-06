Brutális balesetről érkezett hír, a tűzoltóknak kellett kiszabadítani az egyik utast

Két személy sérült meg, miután közlekedési baleset történt szombaton Hargita megyében, a 13B országúton. A katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint Gyergyóalfalu Borzont felőli kijáratánál egy személygépkocsi eddig ismeretlen okból elhagyta az úttestet.

Súlyos közlekedési baleset történt, ketten megsérültek / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Brutális baleset: a tűzoltóknak kellett kiszabadítani az egyik utast

Az autóban ketten utaztak, akik mindketten megsérültek a balesetben, az egyikük ráadásul beszorult a járműbe. A helyszínre a gyergyószentmiklósi tűzoltóság munkatársai szálltak ki egy rohammentővel és egy tűzoltóautóval, illetve a gyergyószentmiklósi mentőszolgálat egyik egysége. Miután a beszorult utast kiszabadították a gépjárműből, a helyszínen ellátták, majd a másik sérülttel együtt a gyergyószentmiklósi kórházba szállították további szakorvosi ellátás és kivizsgálás céljából. Úgy tudni, egyik utas állapota sem súlyos - írja a Maszol.