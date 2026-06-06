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Brutális balesetről érkezett hír, a tűzoltóknak kellett kiszabadítani az egyik utast

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A balesetben ketten sérültek meg.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 14:15
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Két személy sérült meg, miután közlekedési baleset történt szombaton Hargita megyében, a 13B országúton. A katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint Gyergyóalfalu Borzont felőli kijáratánál egy személygépkocsi eddig ismeretlen okból elhagyta az úttestet.

mentőautó, baleset
Súlyos közlekedési baleset történt, ketten megsérültek / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Brutális baleset: a tűzoltóknak kellett kiszabadítani az egyik utast

Az autóban ketten utaztak, akik mindketten megsérültek a balesetben, az egyikük ráadásul beszorult a járműbe. A helyszínre a gyergyószentmiklósi tűzoltóság munkatársai szálltak ki egy rohammentővel és egy tűzoltóautóval, illetve a gyergyószentmiklósi mentőszolgálat egyik egysége. Miután a beszorult utast kiszabadították a gépjárműből, a helyszínen ellátták, majd a másik sérülttel együtt a gyergyószentmiklósi kórházba szállították további szakorvosi ellátás és kivizsgálás céljából. Úgy tudni, egyik utas állapota sem súlyos - írja a Maszol.

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