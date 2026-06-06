Brutális baleset Budapesten: a mentők már a helyszínen
Két autó és egy motoros karambolozott.
Két autó és egy motoros karambolozott Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton, a Kvassay Jenő út mellett szombat reggel. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek.
A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem 2026. június 6-án reggel, hét óra előtt pár perccel.
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