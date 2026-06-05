Teljes útzár: hajnalban baleset történt a fővárosban

Teljes szélességében lezárták a Megyeri út befelé vezető oldalát, mert két gépkocsi ütközött össze az Óceánárok utcai kereszteződésben. Az egyik jármű fel is borult. Mindkét kocsiban csak annak vezetője utazott, hozzájuk mentőt riasztottak. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az egyik járműben egy munkakutya is volt, a jószág elpusztult - írja a Katasztrófavédelem.