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Teljes útzár: hajnalban baleset történt a fővárosban

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A Megyeri út–Óceánárok utca kereszteződésében két autó karambolozott.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.05. 06:20
megyeri út útzár hajnalban baleset katasztrófavédelem

Teljes szélességében lezárták a Megyeri út befelé vezető oldalát, mert két gépkocsi ütközött össze az Óceánárok utcai kereszteződésben. Az egyik jármű fel is borult. Mindkét kocsiban csak annak vezetője utazott, hozzájuk mentőt riasztottak. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az egyik járműben egy munkakutya is volt, a jószág elpusztult - írja a Katasztrófavédelem. 

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