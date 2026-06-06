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Tragédia a szomszédban: medvetámadás áldozata lett egy fiatal férfi

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A kiérkező mentők már csak a halálát tudták megállapítani.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 15:45
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Medvetámadás halálos áldozata lett szombaton egy fiatalember az erdélyi Küküllőprod (Prod) falu bejáratánál - közölte az Agerpres hírügynökség. A Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőséghez a 112-es segélyhívón érkezett szombat reggel riasztás arról, hogy egy férfi súlyosan megsérült. A helyszínre érkezett rohammentősök azonban már csak a 34 éves férfi halálát tudták megállapítani, akinek testén medvetámadás nyomai látszódtak.

tavasz medve árnyék
Medvetámadás áldozata lett a fiatal férfi / Fotó: Rasmus Svinding / Pexels (Illusztráció!)

Medvetámadás áldozata lett egy fiatalember

Nicolae Lazar, a községközpont Holdvilág (Hoghilag) polgármestere az Adevarul hírportálnak elmondta: egyre gyakrabban fordulnak elő medvetámadások a térségben, a hatóságok pedig csak egyedi beavatkozásokkal próbálják megoldani a problémát anélkül, hogy hosszú távú stratégiát dolgoznának ki a megelőzésre.

Az erdészmérnöki végzettségű elöljáró szerint a medvepopuláció szabályozására van szükség az állatok élőhelyeinek és táplálkozási területeinek tényleges kapacitása alapján.

A jelenlegi medvepopuláció jelentősen meghaladja azon területek kapacitását, ahol a medvék élnek és táplálkoznak - vélekedett a polgármester.

Májusban a Beszterce-Naszód megyei Telcs (Telciu) határában sebesített halálra egy medve egy 53 éves asszonyt, a székelyföldi Farkaslaka közelében egy 65 éves, a vadonban egyedül élő férfi holttestét találták meg, akiről a külsérelmi nyomok alapján szintén azt feltételezték a hatóságok, hogy medvetámadás áldozata lehetett.

Romániában a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményei a barnamedvék túlszaporodását mutatják. Eszerint az országban élő nagyvadak száma 10 419 és 12 770 közöttire tehető, míg szakértők szerint az optimális egyedszám 4000 lenne. A településekre bejáró vadak nemcsak tetemes anyagi károkat okoznak, hanem az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben emberekre is rátámadtak, és ezek közül több mint tíz halállal végződött.

A román törvényhozás áprilisban a medveállomány ritkítását célzó vadászati kvóta megduplázásáról döntött. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által előterjesztett törvénytervezet 2026-ra és 2027-re a korábbi 426 helyett évi 859 barnamedve kilövését írja elő megelőzési céllal, a jogszabály kihirdetése helyett azonban az államfő alkotmányossági óvást emelt - írja az MTI.

 

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