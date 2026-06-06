Forgatási titkok: Sírt a félelemtől a színésznő, amikor megtudta: meztelenül kell szerepelnie a Trónok harcában

Emilia Clarke, aki Daenerys Targaryent alakította az HBO fantasy-eposza mind a nyolc évadában, elárulta, hogy sírva fakadt, amikor először elolvasta a jeleneteit egy előkészítő szünet alatt, szülei társaságában.

Emilia Clarke őszintén vallott a Trónok harca kezdeti nehézségeiről

Fotó: HBO

Emilia Clarke forgatási titokat árult el: zokogott a Trónok harca forgatókönyvét olvasva

A Varietynek nyilatkozva a színésznő elmondta:

Egyszerűen a félelemtől sírtam.

Daenerys Targaryen legkorábbi jelenteiben azt mutatják meg, hogy a karaktert levetkőzteti és megfogdossa testvére, Viserys Targaryen, mielőtt egy nomád harcos törzs vezetőjéhez, Khal Drogohoz adják feleségül.

El tudod képzelni, milyen borzalmas volt?

– tette hozzá a színésznő.

Emilia Clarke a Trónok harca első évadában mindössze 23 éves volt, és elmondása szerint az élmény tükrözte a forgatáson uralkodó általános érzéketlenséget azzal kapcsolatban, hogy egy fiatal színésznő hogyan érezheti magát, amikor meztelenül áll egy idegenekkel teli teremben, bár egyértelműen kijelenti, hogy soha nem tapasztalt olyat, amit egyértelműen helytelen viselkedésnek nevezne. A színésznő azonban utalt arra, hogy más produkciókban nem teljesítették az elvárásokat.

„Más munkáknál is tapasztaltam már a figyelmetlenséget, ami szerintem egy kis odafigyeléssel elkerülhető lett volna” – mondta őszintén.

Amikor az interjú során arról kérdezték, hogy a Terminátor 5 vagy a Solo: Egy Star Wars-történet forgatásaira utal-e, amelyek forgatásai köztudottan problémásak voltak, Emilia elmondta, hogy nem szeretne konkrétumokat említeni.

„Nem akarok konkrétumokat mondani. Csak volt néhány alkalom, amikor azt gondoltam: 'Ez nem helyes.' És ismétlem, nem arról van szó, hogy valaki visszaélne a hatalmával, hanem a gondolkodás és a figyelem hiányáról.”

A kezdeti nehézségek ellenére azonban Emilia elismeri, hogy a Trónok harca szinte minden szempontból megváltoztatta az életét. A sorozat által biztosított anyagi biztonságnak köszönhetően kifizette szülei jelzáloghitelét, míg a vele járó világhírnévvel évekig küszködött, hogy megértse annak jelentőségét.

Most, egy sor új projekt, köztük a Peacock sorozat, a Ponies és a Tribeca-n bemutatott független film, a Next Life után Emilia Clarke azt mondja, végre megbékélt mindazzal, amit a sorozat adott neki, és elvett tőle: