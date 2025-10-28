Megházasodott a Trónok harca gyerekszínésze, rá sem lehet ismerni

Megházasodott a Trónok harca szeretett színésze, Isaac Hempstead Wright. A férfi gyerekként Bran Starkot alakította a nagy sikerű sorozatban. A rajongók alig ismertek rá kedvencükre, hiszen gyerekként ismerték meg. A férfi volt színésztársai izgatottan gratuláltak az esküvőhöz és jókívánságokkal halmozták el az újdonsült házasokat.

Trónok harca gyerekszínészét koronázták a Vastrón királyává Fotó: HBO

Esküvőjét ünnepelte a Trónok harca gyerekszínésze

A gyerekszínész a HBO televíziós sorozatában Bran Stark szerepében vált híressé. A gyermek 12 évesen csatlakozott a műsorhoz, ekkor még nem is gondolta volna, hogy karakterét királlyá koronázzák. A fiút alakításáért Fiatal Művész Díjra is jelölték a Legjobb Fiatal Mellékszereplő kategóriában.

A sorozat után Isaac nem folytatta tovább a színészkedést, hanem egyetemre ment és ma idegtudományi diplomával rendelkezik. A 26 éves férfi nem oszt meg sok információt magánéletéről, felesége neve is rejtve maradt a nyilvánosság elől.

Az idegtudós és kedvese egy meghitt, kis létszámú ceremónia keretében fogadtak örök hűséget egymásnak. Az Instagramon megosztott fotókon a boldog pár és a körülöttük összegyűlt szeretteik láthatók. A londoni ünnepségen természetesen az ikonikus piros londoni busz sem hiányozhatott.

Az újdonsült házaspár átmulatta az éjszakát. A poszt alatt újra összegyűlt a Trónok harca stábja és volt színésztársai gratulációkkal halmozták el az újdonsült házasokat. A Sansa Starkot alakító Sophie Turner és Samwell Tarlyt alakító John Bradley a képek alatt fejezték ki gratulációjukat.

A sorozat végén sokkoló csavar történt és kiderült, a mozgássérült Bran Stark lett a Vastrón örököse. A fiatal színész először azt hitte, hogy mókáznak vele a forgatókönyvírók, mert nem számított arra, hogy ő fogja alakítani az új királyt – írja a DailyMail.