„Egyre izgalmasabb videók” - hatalmasat villantott Szabó Erika

Szabó Erika az újév első napjait nem idehaza, hanem külföldön kezdte. Ugyanis a csinos színésznő nemrégiben Mexikóba utazott, hogy kipihenje a tavalyi esztendő fáradalmait.

Szabó Erika friss videója felrobbantotta az internetet Fotó: Szabolcs László / MW Bulvár

Szabó Erika videója mindenkit lázba hoznak

Szabó Erika azóta már több tartalmat is megosztott a nyaralásáról a közösségi oldalán. Most pedig egy minden eddiginél bevállalósabb videóval jelentkezett a rajongói számára. A színésznő a felvételen összefoglalta, hogy milyen gyönyörű Playa del Carmen városa, eközben pedig a követői többször is megcsodálhatták Szabó Erikát bikiniben, hiszen ha már Mexikóban járt, akkor nem maradhatott ki a strandolás sem.

- olvasható a gyönyörű színésznő posztjában.