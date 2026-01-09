RETRO RÁDIÓ

„Egyre izgalmasabb videók” - hatalmasat villantott Szabó Erika

Nagyon szexi videóval jelentkezett a színésznő.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2026.01.09. 21:00
szexi Bikini szabó erika villantás

Szabó Erika az újév első napjait nem idehaza, hanem külföldön kezdte. Ugyanis a csinos színésznő nemrégiben Mexikóba utazott, hogy kipihenje a tavalyi esztendő fáradalmait.

Szabó Erika
Szabó Erika friss videója felrobbantotta az internetet Fotó: Szabolcs László / MW Bulvár

Szabó Erika videója mindenkit lázba hoznak

Szabó Erika azóta már több tartalmat is megosztott a nyaralásáról a közösségi oldalán. Most pedig egy minden eddiginél bevállalósabb videóval jelentkezett a rajongói számára. A színésznő a felvételen összefoglalta, hogy milyen gyönyörű Playa del Carmen városa, eközben pedig a követői többször is megcsodálhatták Szabó Erikát bikiniben, hiszen ha már Mexikóban járt, akkor nem maradhatott ki a strandolás sem.

Playa del Carmen

- olvasható a gyönyörű színésznő posztjában.

A rajongók természetesen nem győznek betelni a látvánnyal. Záporoznak is a dicsérő hozzászólások.

„Csodálatos vagy” - jegyezte meg az egyik kommentelő.

„Nagyon büszke lehetsz magadra! Olyan fitt vagy és gyönyörű, mint húsz éve” - lelkendezett egy másik követő.

„Egyre izgalmasabb videók” - fogalmazott egy harmadik hozzászóló.

Szabó Erika lélegzetelállító videóját ide kattintva tudod megtekinteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu