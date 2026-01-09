„Egyre izgalmasabb videók” - hatalmasat villantott Szabó Erika
Nagyon szexi videóval jelentkezett a színésznő.
Szabó Erika az újév első napjait nem idehaza, hanem külföldön kezdte. Ugyanis a csinos színésznő nemrégiben Mexikóba utazott, hogy kipihenje a tavalyi esztendő fáradalmait.
Szabó Erika videója mindenkit lázba hoznak
Szabó Erika azóta már több tartalmat is megosztott a nyaralásáról a közösségi oldalán. Most pedig egy minden eddiginél bevállalósabb videóval jelentkezett a rajongói számára. A színésznő a felvételen összefoglalta, hogy milyen gyönyörű Playa del Carmen városa, eközben pedig a követői többször is megcsodálhatták Szabó Erikát bikiniben, hiszen ha már Mexikóban járt, akkor nem maradhatott ki a strandolás sem.
Playa del Carmen
- olvasható a gyönyörű színésznő posztjában.
A rajongók természetesen nem győznek betelni a látvánnyal. Záporoznak is a dicsérő hozzászólások.
„Csodálatos vagy” - jegyezte meg az egyik kommentelő.
„Nagyon büszke lehetsz magadra! Olyan fitt vagy és gyönyörű, mint húsz éve” - lelkendezett egy másik követő.
„Egyre izgalmasabb videók” - fogalmazott egy harmadik hozzászóló.
Szabó Erika lélegzetelállító videóját ide kattintva tudod megtekinteni.
