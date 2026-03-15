Kinyújtotta a nyelvét Szoboszlai Dominik: elképesztő, ami ezután történt

Szoboszlai Dominikkal a védelem jobb oldalán, de Kerkez Milos nélkül vágott neki Arne Slot vezetőedző csapata a vasárnapi Liverpool-Tottenham Premier League-mérkőzésnek. A vendégek öt bajnoki vereséggel a hátuk mögött látogattak az Anfieldre, de a Vörösök is egy rosszul sikerült Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést követően léptek pályára.

Liverpool-Tottenham 1-1: Szoboszlai góljára jött a válasz

Bár a Liverpool úgy kezdte a mérkőzést, hogy többet birtokolta a labdát, az első nagy helyzet mégis a Tottenham előtt adódott, de Sousa távoli lövését Alisson bravúrral védte.

A 18. perc Szoboszlai Dominik állt oda egy szabadrúgáshoz, és 20 méterről kapuba tekerve a labdát megszerezte a vezetést a hazai csapatnak.

Gakpo az első félidőben megduplázhatta volna a Liverpool előnyét, de a Tottenham kapusa a kapufára ütötte a lövését. A szünet előtt közel került az egyenlítéshez a vendég csapat, Richarlison fejesét viszont Alisson védte. A második félidőben is a vendégek brazil támadója volt a legközelebb a gólszerzéshez. Sőt, a 90. percben válaszolni is tudott Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljára, 1-1-es döntetlenre mentve ezzel a találkozót.