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Teljesen új hobbiba kezdhet Polgár Tünde

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Sosem késő megtanulni valami újat. Polgár Tünde korábban rettegett a lovaktól, ám lehetséges, hogy a lovaglás lesz az új hobbija!

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Szerző: Nicole
Létrehozva: 2026.06.07. 17:00
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Új szerelem költözött Polgár Tünde szívébe – és ezúttal nem egy új üzleti projekt vagy utazási célpont, hanem egy ló miatt. Az üzletasszony a hétvégén a Pannon Lovaspóló Kupa döntőjén vett részt, ahol olyan élményben volt része, amire korábban egyáltalán nem számított: életében először ült lóra, ráadásul annyira magával ragadta a pillanat, hogy most már egy új hobbi gondolatával is kacérkodik.

Polgár Tünde férjével, Polgár Árpáddal
Polgár Tünde és férje Polgár Árpád lovaspólódöntőn vett részt (Fotó: Máté Krisztián)

Polgár Tünde fiatalon nagyon félt a lovaktól

Pedig Tünde korábban egyáltalán nem tartozott a lovak rajongói közé. Sőt, hosszú éveken át kifejezetten félt ezektől a hatalmas állatoktól. Most azonban minden megváltozott.

„Ez a Pannon Lovaspóló Kupa döntőnapja volt, amikor kimentünk megnézni a mérkőzést. A sportágnak világszerte óriási hagyománya van, és itt is minden úgy zajlott, mint a nagy külföldi eseményeken. Olyan érzésem volt, mintha a Pretty Woman egyik jelenetébe csöppentem volna. A hölgyek elegáns kalapokban érkeztek, volt kalapszépségverseny, piknikhangulat, minden olyan lassú, kifinomult és élvezetes volt, amilyennek ezt az ember elképzeli” – mesélte a Metropolnak.

A rendezvényen ráadásul több ismert arc is feltűnt. Tünde elárulta, hogy meglepetésére többek között Majoros Hajnalka és Hajas László is versenyzett, ami még különlegesebbé tette az eseményt. A nap legnagyobb élménye azonban kétségtelenül egy lóval való találkozás volt.

„Éppen az egyik legismertebb magyar lovaspólóssal beszélgettem, amikor az egyik póni egyszer csak úgy döntött, hogy meg akar ismerkedni velem. A végén pedig már ott tartottunk, hogy felültem a hátára. Életemben először ültem lovon! Korábban az egyetlen »lovaglós élményem« az a pénzbedobós játék volt, amit a bevásárlóközpontokban lehetett használni” – nevetett.

Polgár Tündegyönyörű rózsaszín ruhában vett részt egy rendezvényen
Tünde legyőzte az egyik legnagyobb félelmét (Fotó: KUNOS ATTILA)

Polgár Tünde új hobbiba kezdhet

A találkozás azonban jóval többet jelentett egy egyszerű kalandnál.

Olyan mélyen a szemembe nézett az a ló, hogy teljesen elvesztem benne. Egyszerűen hihetetlen intelligenciát és érzéseket lehet látni azokban a gyönyörű barna szemekben. Valahogy ott és akkor minden félelmem elszállt.”

Tünde bevallotta, hogy korábban azért tartott a lovaktól, mert veszélyesnek gondolta őket.

Mindig az járt a fejemben, hogy hatalmasak, gyorsak, vágtatnak, esetleg ledobnak magukról. A száguldozás, az ugrálás és a galoppozás sosem szerepelt a biztonsági listámon. Ezért is féltem tőlük egész életemben.”

Most azonban már egészen másként látja a helyzetet.

„Egyelőre még csak álmodozom róla, de komolyan elgondolkodtam azon, hogy megtanulok lovagolni. Persze ehhez még egy kis bátorságot kell gyűjtenem. Ezek a pólópónik ráadásul valamivel kisebbek a hagyományos lovaglólovaknál, rendkívül nyugodtak és türelmesek, így talán velük könnyebb lenne elkezdeni!”

– vélekedet Polgár Tünde.


 

 

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