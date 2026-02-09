Többmilliós hajóútra indult férjével Polgár Tünde – Csalódtak a Bahamákon

A 250 ezer tonna bruttó űrtartalmával a Star of the Seas a legnagyobb utasszállító hajó: a 365 méter hosszú luxushajó 20 utasfedélzettel rendelkezik, közel 2 milliárd dollárba került az építése. Ezen élvezte az életet a hazai médiából ismert házaspár, Polgár Árpád és Polgár Tünde. Az üzletember ellenőrizte is: ez a hajó nyolc centiméterrel hosszabb, mint elődje, márpedig szerinte a méret igenis számít.

Polgár Árpád és Polgár Tünde egy karibi útról jelentkeztek be

Fotó: Szabolcs László

A hajón hét medence és hat csúszda található, valamint több mint 40 étterem és bár, amelyek a 20 fedélzeten helyezkednek el. Nyolc „negyedre” oszlik, van vízi park, kilátóterasz, a gyerekes családoknak kültéri rész, felnőtteknek nyugalmasabb medencefedélzet. A luxuslakosztályokban megszálló vendégeknek külön terület van fenntartva.

Az úszó monstrum ötször akkora, mint a legendás Titanic volt és akár hétezer utast is tud szállítani. Hogy mindenki rendesen ki legyen szolgálva, és ne legyen fennakadás, kétezernél is több alkalmazott dolgozik a hajón.

Mennyibe kerül egy út a luxushajón?

A luxushajóra persze nem jut fel bárki. A legolcsóbb jegy 1200 dollár körül vannak fejenként, ez körülbelül 400 ezer forint, ezért persze nem jár szuper szállás, csak a belső tér felé néző kabinban egy ágy. Ha tengerre néző, kis szobában szeretne lakni valaki, 1800 dollár körüli összeget kell fizetnie, ez 580 ezer forint, persze fejenként – ünnepek alkalmával még többet.

Mint egy vizes vidámpark: a Star of the Seas testvérhajója

Fotó: Getty Images via AFP

Aki még tehetősebb, erkélyes, tengerre néző lakosztályban alhat egy hétig, ott 10 ezer dollár, 3,2 millió forint is lehet a számla, vagy még ennél is sokkal több. A videóból kiderül, hogy Polgárék egy kis apartmanban laknak, tengerre néző, fedett balkonnal.

A félmeztelen, vizes férfiakat nézegette Polgár Tünde

A házaspár hosszú videóban jelentkezett be a luxushajóról, amelyen láthatóan remekül érzik magukat, a szokásos módon csipkelődnek egymással. Mint kiderült, a Bahamákon majdnem „megfagytak”, de az valójában azt jelentette, hogy nem sütött a nap, és csupán 20 fok és nagy szél volt.

A hajón rengeteg szórakozási lehetőség van, a luxusmonstrum gyakorlatilag egy kis úszó-szórakoztató városka. Polgár Tündét a vízi színház nyűgözte le, ahol vegasi színvonalú show-t látott akrobatákkal, fantasztikus sportolókkal. Erre még otthonról foglaltak jegyet, hogy biztosan bejussanak.