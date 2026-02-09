Többmilliós hajóútra indult férjével Polgár Tünde – Csalódtak a Bahamákon
A Star of the Seas nevű hajón utazgatott a karibi térségben Polgár Árpád és felesége. Bár a Bahamákon majdnem „megfagytak”, a csodahajón rengeteg szórakozási lehetőséget kipróbáltak. Polgár Tünde a kisportolt férfi műugrókat szóvá is tette, örömmel nézte a produkciójukat.
A 250 ezer tonna bruttó űrtartalmával a Star of the Seas a legnagyobb utasszállító hajó: a 365 méter hosszú luxushajó 20 utasfedélzettel rendelkezik, közel 2 milliárd dollárba került az építése. Ezen élvezte az életet a hazai médiából ismert házaspár, Polgár Árpád és Polgár Tünde. Az üzletember ellenőrizte is: ez a hajó nyolc centiméterrel hosszabb, mint elődje, márpedig szerinte a méret igenis számít.
A hajón hét medence és hat csúszda található, valamint több mint 40 étterem és bár, amelyek a 20 fedélzeten helyezkednek el. Nyolc „negyedre” oszlik, van vízi park, kilátóterasz, a gyerekes családoknak kültéri rész, felnőtteknek nyugalmasabb medencefedélzet. A luxuslakosztályokban megszálló vendégeknek külön terület van fenntartva.
Az úszó monstrum ötször akkora, mint a legendás Titanic volt és akár hétezer utast is tud szállítani. Hogy mindenki rendesen ki legyen szolgálva, és ne legyen fennakadás, kétezernél is több alkalmazott dolgozik a hajón.
Mennyibe kerül egy út a luxushajón?
A luxushajóra persze nem jut fel bárki. A legolcsóbb jegy 1200 dollár körül vannak fejenként, ez körülbelül 400 ezer forint, ezért persze nem jár szuper szállás, csak a belső tér felé néző kabinban egy ágy. Ha tengerre néző, kis szobában szeretne lakni valaki, 1800 dollár körüli összeget kell fizetnie, ez 580 ezer forint, persze fejenként – ünnepek alkalmával még többet.
Aki még tehetősebb, erkélyes, tengerre néző lakosztályban alhat egy hétig, ott 10 ezer dollár, 3,2 millió forint is lehet a számla, vagy még ennél is sokkal több. A videóból kiderül, hogy Polgárék egy kis apartmanban laknak, tengerre néző, fedett balkonnal.
A félmeztelen, vizes férfiakat nézegette Polgár Tünde
A házaspár hosszú videóban jelentkezett be a luxushajóról, amelyen láthatóan remekül érzik magukat, a szokásos módon csipkelődnek egymással. Mint kiderült, a Bahamákon majdnem „megfagytak”, de az valójában azt jelentette, hogy nem sütött a nap, és csupán 20 fok és nagy szél volt.
A hajón rengeteg szórakozási lehetőség van, a luxusmonstrum gyakorlatilag egy kis úszó-szórakoztató városka. Polgár Tündét a vízi színház nyűgözte le, ahol vegasi színvonalú show-t látott akrobatákkal, fantasztikus sportolókkal. Erre még otthonról foglaltak jegyet, hogy biztosan bejussanak.
Kifejezetten tetszettek a vizes testű, fiatal fiúk!
– jegyezte meg a minden pénzét utazásra költő Polgár Tünde. „Néha nekünk is kell, hogy jusson valami látvány” – tette hozzá, ezt a megjegyzést persze a férje sem hagyta szó nélkül.
„Meglepően szép… a hajó kicsit IKEA-s, de talán inkább beach feeling, a 80-as évek Miamija” – elemezte a látottakat Tünde, akinek a motoros show is nagyon tetszett, ráadásul találkoztak egy régi, magyar ismerőssel is a hajón. A házaspár nemrég Kolozsváron is járt, akkor szomorú sztorit osztottak meg a követőikkel.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre