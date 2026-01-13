RETRO RÁDIÓ

Polgár Tünde meglepő vallomást tett: „Minden pénzem elutaztam..."

A Feleségek luxuskivitelben egykori sztárja váratlan vallomást tett. Polgár Tünde bevallotta, hogy az utolsó forintját is elutazta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 12:00
Polgár Tünde utazás kanári-szigetek Facebook

Polgár Tünde nosztalgikusan idézte fel fiatal éveit, amikor minden idejét és pénzét az utazásnak szentelte. A Kanári-szigeteken készült, harmincéves fotója apropót adott arra, hogy követőivel is megossza, mennyire fontos volt számára már akkor a világ felfedezése. Tünde szerint az utazás nem csupán pihenés vagy szórakozás: minden út új élményt, új látásmódot és önismeretet ad, miközben közelebb hozza az embereket és a kultúrákat. Már a fiatalkori énjében is megvolt a kíváncsiság és az a fajta bátorság, ami azóta is meghatározza az életét és a stílusát.

Polgár Tünde nosztalgikus emléket idézett fel.
Polgár Tünde kora ellenére még mindig elképesztően aktív életet él (Fotó: KUNOS ATTILA)

Polgár Tünde fiatalon is falta már az új élményeket

Polgár Tünde őszintén vallott azokról az időkről, amikor hónapokig spórolt egy-egy utazásra.

Az első kép 30 éves. Azt hiszem, a Kanári-szigeteken készült. Míg más új autót vett, én minden pénzem elutaztam

árulta el a reality-sztár.

„Már akkor is az utazás vonzott!” Ezzel a mondattal nem csupán múltidézés történt, hanem a fiatal lány szenvedélyét is felvillantotta, aki mindig a világ megismerésére törekedett. Majd így folytatta, amikor a magányos utazások jelentőségéről beszélt: „Sokszor egyedül. Mert minden út egy új világot tár fel. Új szemléletet. Tágabb látásmódot jelent. Mindenütt megtapasztalok, tanulok valami újat. Mindig kiderül, hogy a világ még színesebb, változatosabb, mint hittem” – fejtette ki Polgár Tünde.

 

Rengeteget hozzáadott a személyiségéhez 

Ahogy Tünde mesél a posztjában, kiderül, hogy számára az utazás egyben belső fejlődés is volt: minden kilométer, minden új ember és kultúra valami pluszt ad ahhoz, aki ma.

Pár ezer kilométerrel távolabb az emberek másként látnak és éreznek dolgokat, ami nekem eddig természetes volt: másként. Hogy a befogadás és elfogadás milyen fantasztikus híd tud lenni! Hogy nem kell mindenkinek egyformán élni és gondolkodni!

– írta, kiemelve, hogy az élmények nem csupán szórakoztatóak, hanem tanító jellegűek is.

Polgár Tünde rengeteget utazik.
Polgár Tünde férje oldalán azóta bejárta a világot (Fotó: Bors)

Lenyűgözte a rajongóit

A követői sem maradtak szó nélkül: sokan kiemelték, hogy Polgár Tünde ma is ugyanolyan fiatalos és csinos, mint a képen. Egyikük így fogalmazott: „Semmi nem változott! Csinos, szép és fiatal ma is!” Mások pedig arról írtak, hogy az utazás számukra is életforma, és Tünde története motiváló, különösen azok számára, akik szeretnének kilépni a megszokott keretekből és új élményeket gyűjteni.

A Facebook-poszt végén az influenszer már a jövőre tekintett, jelezve, hogy a kalandvágy ma is hajtja: „Hamarosan újra útra kelünk, és alig várom, hogy izgalmas új helyeket, embereket és kulturákat fedezzek fel, és adjon ez a kaland hozzá ahhoz, aki ma vagyok! Mert az a kalandvágyó fiatal lány máig itt él bennem és hajtja a felfedezés izgalma!Így a Kanári-szigeteken készült fotó emléke nem csupán múltidézés, hanem híd a múlt és a jelen Tündéje között, aki továbbra is inspirálja követőit a világ felfedezésére és az élet élvezetére.

 

