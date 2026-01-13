Polgár Tünde meglepő vallomást tett: „Minden pénzem elutaztam..."
A Feleségek luxuskivitelben egykori sztárja váratlan vallomást tett. Polgár Tünde bevallotta, hogy az utolsó forintját is elutazta.
Polgár Tünde nosztalgikusan idézte fel fiatal éveit, amikor minden idejét és pénzét az utazásnak szentelte. A Kanári-szigeteken készült, harmincéves fotója apropót adott arra, hogy követőivel is megossza, mennyire fontos volt számára már akkor a világ felfedezése. Tünde szerint az utazás nem csupán pihenés vagy szórakozás: minden út új élményt, új látásmódot és önismeretet ad, miközben közelebb hozza az embereket és a kultúrákat. Már a fiatalkori énjében is megvolt a kíváncsiság és az a fajta bátorság, ami azóta is meghatározza az életét és a stílusát.
Polgár Tünde fiatalon is falta már az új élményeket
Polgár Tünde őszintén vallott azokról az időkről, amikor hónapokig spórolt egy-egy utazásra.
Az első kép 30 éves. Azt hiszem, a Kanári-szigeteken készült. Míg más új autót vett, én minden pénzem elutaztam
– árulta el a reality-sztár.
„Már akkor is az utazás vonzott!” Ezzel a mondattal nem csupán múltidézés történt, hanem a fiatal lány szenvedélyét is felvillantotta, aki mindig a világ megismerésére törekedett. Majd így folytatta, amikor a magányos utazások jelentőségéről beszélt: „Sokszor egyedül. Mert minden út egy új világot tár fel. Új szemléletet. Tágabb látásmódot jelent. Mindenütt megtapasztalok, tanulok valami újat. Mindig kiderül, hogy a világ még színesebb, változatosabb, mint hittem” – fejtette ki Polgár Tünde.
Rengeteget hozzáadott a személyiségéhez
Ahogy Tünde mesél a posztjában, kiderül, hogy számára az utazás egyben belső fejlődés is volt: minden kilométer, minden új ember és kultúra valami pluszt ad ahhoz, aki ma.
Pár ezer kilométerrel távolabb az emberek másként látnak és éreznek dolgokat, ami nekem eddig természetes volt: másként. Hogy a befogadás és elfogadás milyen fantasztikus híd tud lenni! Hogy nem kell mindenkinek egyformán élni és gondolkodni!
– írta, kiemelve, hogy az élmények nem csupán szórakoztatóak, hanem tanító jellegűek is.
Lenyűgözte a rajongóit
A követői sem maradtak szó nélkül: sokan kiemelték, hogy Polgár Tünde ma is ugyanolyan fiatalos és csinos, mint a képen. Egyikük így fogalmazott: „Semmi nem változott! Csinos, szép és fiatal ma is!” Mások pedig arról írtak, hogy az utazás számukra is életforma, és Tünde története motiváló, különösen azok számára, akik szeretnének kilépni a megszokott keretekből és új élményeket gyűjteni.
A Facebook-poszt végén az influenszer már a jövőre tekintett, jelezve, hogy a kalandvágy ma is hajtja: „Hamarosan újra útra kelünk, és alig várom, hogy izgalmas új helyeket, embereket és kulturákat fedezzek fel, és adjon ez a kaland hozzá ahhoz, aki ma vagyok! Mert az a kalandvágyó fiatal lány máig itt él bennem és hajtja a felfedezés izgalma!” Így a Kanári-szigeteken készült fotó emléke nem csupán múltidézés, hanem híd a múlt és a jelen Tündéje között, aki továbbra is inspirálja követőit a világ felfedezésére és az élet élvezetére.
