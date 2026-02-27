Folyamatos kezelésre szorul Dévényi Tibi bácsi: „Bottal járok”

Dévényi Tibi bácsi számára már a járás sem egyszerű, mivel lába miatt folyamatos kezelésre szorul. A híres rádiós műsorvezető lapunknak elárulta, hogy jelenleg a közönség adja számára az erőt, hogy folytassa munkáját. Tibi bácsi mindezek ellenére jól érzi magát, de az idő vasfoga rajta is kezd kifogni.

Dévényi Tibi bácsi állapota nem változott és még mindig csak segítséggel tud járni (Fotó: Szabolcs László)

Dévényi Tibi bácsi folyamatosan járja a kórházakat

A rehabilitáció már állandó. Ha van időm, akkor eljárok ilyen gépi kezelésre, de ez már csak ilyen. Ezt dobta a gép és nem tudok vele mit kezdeni

– mondta lapunknak a pöttyös labdák királya, aki a Kincsvadászok műsorában is szerepelt.

Sokak számára alapvető lehet, hogy kiugrik a boltba, vagy sétál egyet a parkban, de Tibi bácsi már csak segítséggel tudja ezeket kiélvezni. „Jelenleg is bottal járok. Ahogy idősödik az ember, úgy változik a botnak a jelentősége is. Lassan azon gondolkodok, hogy befestem fehérre a botomat, mivel már a látásom is romlik. Viszont egy idős ember a múltra gondol és bízik a jövőben” – jelentette ki Dévényi Tibor, aki nemrég ünnepelte 79. születésnapját.

Dévényi Tibi bácsi pöttyös labdája még sokszor lesz látható a lemezlovas fellépésein (Fotó: Zih Zsolt)

Dévényi Tibi bácsi születésnapja nyugiban telt

Egy idős ember ilyenkor már nem jár el bulizni, meg táncolni, hanem sokkal inkább figyel az egészségére. Én is így tettem és itthon, pihenéssel ünnepeltem meg a szülinapomat

– mesélte lapunknak a híres lemezlovas.

Kora ellenére azonban nem áll meg a munkában Tibi bácsi. A legendás rádiós műsorvezető továbbra is élvezi a munkáját, amit sokkal inkább hobbinak fog fel. „Néha-néha még hívnak fellépésekre és ilyenkor az a legfontosabb, hogy látom, mennyire élvezi a közönség ezeket. Amíg pedig szeretnek engem, addig fel a fejjel címszóval megcsinálom. A többi művészkollégám, akik bottal járnak, ők is a közönség miatt csinálják még a műsorokat” – zárta Dévényi Tibor.